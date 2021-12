Bản tin 8H: Hai người thành tỷ phú Vietlott, chia nhau giải thưởng ‘khủng’

TPO - Vietlott vừa tìm được tỷ phú thứ 6 và 7 của tháng 12 trong kỳ quay thưởng thứ 661 của Xổ số Power 6/55.

Tối 18/12, tại kỳ quay thưởng thứ 661 của Xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được 2 người trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Mỗi người sẽ nhận được gần 1,8 tỷ đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 04 – 06 –19 - 26 – 38 - 41 | 16. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 21 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.363 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 31.878 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng. Một ngày trước đó, Vietlott cũng tìm được tỷ phú thứ 5 của tháng 12, trúng Jackpot 2 trị giá 4.132.647.400 đồng.

Chiều 18/12, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết, một học sinh lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Trãi tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin. Trước đó, ngày 15/12, ngành Y tế địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố. Theo bà Anh, nam sinh có triệu chứng đau đầu nhưng không khai báo trong tờ khai y tế trước khi tiêm vắc xin. Đến sáng 18/12, khi cơn đau đầu tăng nặng, nam sinh được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương, sau đó chuyển ra Bệnh viện C Đà Nẵng và tử vong. Bệnh viện kết luận, nam sinh được chẩn đoán bị viêm màng não, không phải do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 4h sáng nay (19/12), tâm bão số 9 cách Bình Định - Phú Yên khoảng 270 km về phía đông, sức gió duy trì mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17 trong nhiều giờ qua. Ngày và đêm nay, bão đi theo bắc tây bắc, vận tốc 15 km/h. Rạng sáng 20/12, tâm bão cách Quảng Nam - Bình Định khoảng 230 km về phía đông với sức gió giảm xuống còn cấp 13-14, giật cấp 16. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc và đi thẳng theo hướng bắc đông bắc rồi suy yếu nhanh. Sáng 21/12, tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) 340 km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Ngày 18/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.895 ca nhiễm mới với 12 ca nhập cảnh và 15.883 trường hợp trong nước (tăng 668 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành, có 10.493 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.524.368 ca nhiễm. Trong ngày có 1.645 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.097.163 trường hợp. Từ 17h30 ngày 17/12 đến 17h30 ngày 18/12 ghi nhận 248 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.351 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/12, Hà Nội ghi nhận thêm 1.412 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ ở Hà Nội vượt mốc hơn 1.000 ca/ngày. Cộng dồn 4 ngày qua, số ca COVID-19 ở Hà Nội lên tới 5.539 trường hợp. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 1.412 ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày 18/12 có 411 ca mắc ở cộng đồng, 958 ca ở khu cách ly và 43 ca ở khu phong tỏa. 411 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng phân bố tại 139 xã phường thuộc 26/30 quận huyện, nhiều nhất ở Nam Từ Liêm (100 ca). (XEM CHI TIẾT)

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa có văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 12h ngày 19/12, quận Hai Bà Trưng yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin; các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc luân phiên nhưng không để đình trệ công việc. Quận Hai Bà Trưng cũng cho học sinh lớp 12 các trường THPT, TT GDNN - GDTX tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy - học trực tuyến. (XEM CHI TIẾT)