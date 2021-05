Bản tin 8H: Tài xế vượt đèn đỏ còn cầm gạch tấn công CSGT ở Hà Nội

Tối 20/5, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Văn Nghị (39 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ. Sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội 7 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện xe máy do Nghị điều khiển, chở theo một phụ nữ, vượt đèn đỏ từ hướng Phạm Hùng - Nguyễn Xiển. CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Định không chấp hành mà lao lên vỉa hè, rồi liên tục to tiếng, văng tục với Thượng úy Vũ Đình Thanh. Khi thấy Đại úy Bùi Duy Ngọc sang hỗ trợ, Định cầm gạch ven đường lao vào định hành hung 2 CSGT. Đối tượng sau đó bị khống chế đưa về trụ sở Công an quận Thanh Xuân. Được biết, Định dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng và người dân khống chế đối tượng Định. Ảnh:Zing

Ngày 20/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Hà Nội chưa kết luận nguồn lây của vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco (BN3633, 3634), chỉ cho biết bệnh nhân có tiền sử đi Đà Nẵng. Theo phân tích của lãnh đạo CDC Hà Nội, giải trình gene với số lượng mẫu nhiều mới có thể kết luận chính xác về nguồn lây. Tuy nhiên việc này rất tốn kém, mất nhiều thời gian và đòi hỏi phải có trang thiết bị hiện đại. Phó Giám đốc CDC cũng cho biết, không loại trừ khả năng vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco đã bị lây nhiễm từ Hà Nội bởi hai bệnh nhân lưu trú tại Đà Nẵng chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022, ngày 24/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 của từng trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường Trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3, thay vì đăng ký 2 nguyện vọng dự tuyển như các năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6.

Tối 20/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, cơ quan này đã đình chỉ Phòng khám y khoa Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp) để làm rõ các vi phạm trong quá trình tiếp nhận, cách ly, điều trị ca bệnh nghi mắc COVID-19. Sở Y tế TP.HCM xác định có một bệnh nhân mắc COVID-19 (chưa công bố) từng đến thăm khám tại phòng khám này. Ca bệnh trên được xét nghiệm nghi dương tính SARS-CoV-2 chiều 20/5 và đang chờ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm khẳng định.

Chiều ngày 20/5, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bắc Giang có công văn yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả hoạt động vận tải khách liên tỉnh và hoạt động vận tải khách nội tỉnh (trừ trường hợp xe phục vụ phòng, chống dịch và một số nhiệm vụ khác) từ 0h ngày 21/5. Các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh có hành trình đi qua tỉnh Bắc Giang thì nghiêm cấm dừng đón, trả khách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dừng toàn bộ hoạt động của các bến khách ngang sông, bến phà Đồng Việt, các bến xe, trạm dừng nghỉ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (22-23/5) Bắc Bộ, Trung Bộ duy trì nắng nóng. Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Phú Yên nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến ở khoảng 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sáng 21/5, Bộ Y tế cho biết có 24 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (6), Hải Dương (2), Bắc Ninh (1). Việt Nam có tổng cộng 3.355 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.785 ca. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 39 ca tử vong do COVID-10, trong khi đó, số ca điều trị khỏi là 2.689 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 129.502. Về thông tin tiêm chủng, thêm 4.897 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 20/5. (XEM CHI TIẾT)

Tối 20/5, ông Trần Văn Long - Chủ tịch UBND xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) xác nhận, thêm 1 cháu bé tử vong trong vụ sập bờ tường gạch đè 4 cháu nhỏ xảy ra trước đó. Nạn nhân là cháu D. M. (7 tuổi). Trước đó, khoảng 15h30 ngày 18/5, khi đang chơi ở lò gạch của thôn Ea Mao, ba chị em ruột D. M, D. H. (5 tuổi), D. Nh. (8 tháng tuổi) cùng một em khác tên T. (6 tuổi, cùng ngụ buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng) bị tường gạch đổ đề trúng người. Do vết thương quá nặng D.Nh. tử vong sau đó; D. M. và D. H. bị thương nặng được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)