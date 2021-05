Bản tin 8H: Tài xế nhốt CSGT trên xe khách, tông chốt kiểm dịch COVID-19

Sáng 29/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa chuyển Công an huyện Hòa Vang điều tra, xử lý hành vi chống đối của tài xế xe khách. Khoảng 17h ngày 28/5, xe khách BKS 76B-010.22 của nhà xe Chín Nghĩa được yêu cầu dừng kiểm tra hành trình di chuyển của phương tiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với những người trên xe ở chốt kiểm dịch COVID-19 cửa ngõ Đà Nẵng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang). Tài xế dừng xe nhưng bất hợp tác. Khi một CSGT lên xe, tài xế bất ngờ đóng cửa nhốt cán bộ cảnh sát giao thông, chửi bới rồi nổ máy cho xe lùi với tốc độ cao, tông vào lán trại của chốt kiểm dịch. Sau đó, lực lượng CSGT và người dân khống chế, đưa 4 người là tài xế và phụ xe về trụ sở công an làm việc.

Tối 28/5, TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua rằng, bệnh viện thiếu trang thiết bị và vật tư y tế để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ông Thạch cho biết, có thể trong một thời điểm nào đó do việc điều chuyển trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế giữa các cơ sở chưa kịp thời. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay bệnh viện đảm bảo đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế không được để thiếu trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế. Theo ông, Bộ Y tế luôn cấp dư cơ số cho bệnh viện, nếu có tình trạng thiếu bệnh viện sẽ báo cáo Bộ Y tế để được kịp thời giải quyết.

Tối 28/5, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh và xử lý vụ việc 23 người không thực hiện đúng quy định về phòng dịch COVID-19. Theo đó, sau khi được Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị (đóng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trao giấy xác nhận hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 27/5, 23 trường hợp không về nhà, mà đến khu phố An Hòa 2 (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) để ăn nhậu, dù được yêu cầu tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. Các trường hợp này phần lớn ngụ tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, là F1 của bệnh nhân 3211.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (29/5), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Khu vực Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Sáng 29/5, Bộ Y tế cho biết có 87 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 57, Bắc Ninh 27, Bạc Liêu, Gia Lai và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều mỗi nơi 1 ca. Việt Nam có tổng cộng 5.164 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.594 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 161.445. Số ca tử vong: 47 ca. Số ca điều trị khỏi: 2.896 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/5, ông Nguyễn Trọng Bảo, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Ia Grai - Chư Pah (Gia Lai) cho biết, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã kỷ luật giáng chức đối với ông Nguyễn Văn Nông từ Chi cục trưởng xuống làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Pah. Ông Lê Minh Nhựt, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Gia Lai cũng cho hay, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với ông Lê Xuân Phát, cán bộ phòng Quản lý Hộ kinh doanh - Cá nhân và Thu khác của Cục thuế tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2016-2019, ông Phát bán hóa đơn của Chi cục thuế khu vực Ia Grai – Chư Pah ra ngoài. Ông Nông phải chịu trách nhiệm vì để cấp dưới làm sai. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/5, Sở Giao thông Vận tải TPHCM (GTVT) đã phát thông tin cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo Sở GTVT để hù dọa người dân vi phạm giao thông. Theo Sở GTVT, trong thời gian qua, Sở đã nhận được nhiều phản ánh của người dân từ các số điện thoại (+849967257…; +843843916…; +847662211…) về việc nhận được đoạn thoại ghi âm với nội dung, yêu cầu làm theo hướng dẫn, nếu không thực hiện thì sẽ bị tước bằng lái xe và khởi kiện ra tòa. Sở GTVT khẳng định các số điện thoại trên không thuộc số điện thoại do sở này quản lý sử dụng. (XEM CHI TIẾT)