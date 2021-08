Bản tin 8H: Quán karaoke hoạt động chui, chủ tịch xã bị tạm đình chỉ

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính, sau vụ việc một quán karaoke tại địa phương này bị phát hiện hoạt động lén lút. Theo đó, ông Dinh bị tạm đình chỉ 15 ngày, từ 28/8 đến hết ngày 11/9. Trước đó, ngày 26/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Đình Lộc (41 tuổi, trú xã Thiệu Chính), chủ quán karaoke Lộc Căng, tiếp khách bất chấp lệnh cấm, còn bắt giữ người trái pháp luật và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ quán karaoke Nguyễn Đình Lộc (áo hoa, thứ 2 từ trái qua) và những người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp/Zing

Tại cuộc họp báo chiều 29/8, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết, trong 1 tuần thành phố tăng cường giãn cách xã hội, lực lượng chức năng đã lập biên bản 6.296 người, xử phạt với số tiền 8,869 tỷ đồng. Tổng số mũi vắc xin đã tiêm tính đến ngày 28/8 là 5.806.990 (tăng 65.336 mũi so với ngày 27/8). Theo ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) TP.HCM, MTTQ đã cấp 4.650 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thiện nguyện trên địa bàn. Ngoài ra, Trung tâm An sinh đã huy động 20.000/ 79.000 chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn 1 tháng thi công, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 có địa chỉ tại ngõ 587, đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/9 tới. Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh, dành để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân COVID-19. Tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/8), Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Từ nay đến ngày 31/8, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Ngoài ra, Trung Trung Bộ ngày và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Từ ngày 01-03/9, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tối 29/8, Bộ Y tế cho biết trong 2 ngày 28-29/8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 344 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (256), Bình Dương (31), Tiền Giang ngày 28-29/8 (18), Long An ngày 28-29/8 (13), Đồng Nai (5), Kiên Giang (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh ngày 28-29/8 (3), Khánh Hòa (1), Ninh Thuận (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Phúc (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.749 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/8 Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.796 trường hợp nhiễm mới với 44 ca nhập cảnh và 12.752 ca trong nước (5.719 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua, số người nhiễm trong nước tăng 655 ca. Bình Dương tăng 1.365 ca (5.414). TP.HCM giảm 524 ca (4.957). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 435.132 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.426 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)

Trao đổi với Tiền Phong vào tối 29/8, ông Dương Giao Linh, Chánh Văn phòng UBND quận 7, TPHCM cho biết, người đàn ông tự xưng là “Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7”, quậy ở siêu thị không nằm trong Ban chỉ đạo Phòng chống dịch quận 7. Trong khi đó, Công an quận 7 thông tin, đang truy xét người đàn ông trên. Vào chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền clip được cho là tại Aeon Citimart Kênh Đào, đường Tôn Dật Tiên (quận 7) ghi lại trận cãi vã giữa nhân viên, bảo vệ với một người đàn ông tự xưng “Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7” đi mua hàng cho Ban chỉ đạo. (XEM CHI TIẾT)