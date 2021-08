Bản tin 8H: Tình nguyện viên khoe giấy đi đường trên Facebook và 'cảm ơn ông anh trai'

TPO - Giấy đi đường của chị M. đã bị thu hồi sau khi nữ tình nguyện viên khoe khoang trên mạng xã hội.

Ngày 28/8, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND phường An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM), cho biết chính quyền địa phương này đã thu hồi giấy đi đường của chị V.N.T.M. (tình nguyện viên của phường) sau khi chị này đăng ảnh tờ giấy lên Facebook để khoe khoang, không nhằm mục đích phục vụ công tác. Trước đó, ngày 27/8, sau khi được phường An Phú cấp giấy đi đường dành cho tình nguyện viên, chị M. khoe trên trang cá nhân: “Cuối cùng em cũng được ra đường, được chạy vòng vòng... Cảm ơn ông anh trai của em". Hành động này bị phường An Phú đánh giá là phản cảm.

Ngày 28/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế bác tin sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với địa bàn thành phố Huế. Một ngày trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế. Ngay sau khi quyết định được ban hành, ở địa bàn thành phố Huế đã có hiện tượng người dân đổ xô đến các siêu thị, chợ để mua sắm, tích trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm. Được biết, trong ngày 28/8, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 7 ca mắc COVID-19.

Ngày 28/8, đại diện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết đơn vị sẽ tiếp nhận 9 con hổ đang sống, là tang vật của vụ án do Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vừa qua nếu được tỉnh đồng ý chuyển giao. Theo vị này, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đang nuôi 40 con hổ, 20 con sư tử và nhiều động vật quý hiếm khác. Hồi đầu tháng 8, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, phát hiện hai hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) nuôi nhốt trái phép 17 cá thể hổ Đông Dương. Mỗi con hổ nặng 200-265 kg. Trong quá trình giải cứu, vận chuyển, 8 con hổ bị chết.

Ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa công bố quyết định điều động ông Nguyễn Như Công (SN 1975, quê Đà Nẵng), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/9. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Công giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/9.

Tối 28/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.103 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 12.097 ca trong nước (6.468 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm trong nước giảm 804 ca. TP. Hồ Chí Minh chiếm nhiều ca nhiễm mới nhất với 5.481 ca, tăng 98 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 422.469 ca nhiễm, đứng thứ 60/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)

Tối 28/8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 352 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh (271), Bình Dương (38), Đồng Nai (16), Tiền Giang (15), Long An (4), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Bến Tre (1), Nghệ An (1), Thừa Thiên Huế (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). (XEM CHI TIẾT)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất phương án hỗ trợ giảm tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện là các doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả và các doanh nghiệp sản xuất có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ. Mức hỗ trợ là giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện, dự kiến khoảng 650 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)