Bản tin 8H: Nữ cán bộ phản ánh vụ đưa tang đông người ở Hà Nội bị tạm đình chỉ

Ngày 10/9, thông tin cho biết UBND xã Thọ An (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 (cụm 4) đối với bà Trần Thị Gấm từ ngày 9/9 đến 23/9. Nguyên nhân do bà Gấm "thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang tại cụm dân cư số 4 để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội". Bà Gấm cho biết, quyết định trên là không đúng và đã làm đơn khiếu nại. Trước đó, bà Gấm cùng đồng nghiệp đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ tổ chức đám tang ở xã Thọ An hôm 19/8, đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.

Bà Trần Thị Gấm bị đình chỉ nhiệm vụ. Ảnh: NLĐ

Ngày 10/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội khẳng định, thông tin được cho là nội dung cuộc họp chiều 9/9 đang lan truyền trên một số hội, nhóm riêng tư thuộc nền tảng mạng xã hội Facebook và Zalo là giả mạo, gây hoang mang dư luận. Theo đó, các thông tin sai sự thật gồm: bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 kể từ ngày 15/9; chuẩn hóa thông tin tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân trên Sổ sức khỏe điện tử biến thành giấy thông hành vắc xin, bỏ tất cả các giấy phép con như giấy đi đường, xét nghiệm âm tính...; chuyển dần sang điều trị COVID-19 dịch vụ có thu phí.

Khoảng 16h chiều 10/9, chiếc xe bồn vừa tiếp xăng cho cây xăng Bình Minh trên đường ĐT 755, thôn 1, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bất ngờ bốc cháy. Lúc này, tài xế liền lái xe chạy ra khỏi cây xăng. Khi đến đường ĐT 755 (cách cây xăng Bình Minh khoảng 500 m), chiếc xe bồn phát ra tiếng nổ lớn, lửa văng xung quanh và trúng xe tải chở vỏ chai nước ngọt dừng gần đó. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa tài xế xe bồn ra ngoài và đưa nạn nhân trong tình trạng đã bị bỏng đi cấp cứu. Đến hơn 18h, ngọn lửa được khống chế, 2 xe bị thiêu rụi.

Tối 10/9 Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới với 15 người nhập cảnh và 13.306 trường hợp trong nước (8.680 ca cộng đồng). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 12.523/ngày. Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 907 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 1.990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca, Tây Ninh tăng 87 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 589.417 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương. (XEM CHI TIẾT)

Thanh Tra sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) TPHCM vừa ban hành quyết định hành chính, xử phạt nhóm “Giang Kim Cúc và các Cộng sự” do những thông tin bịa đặt vụ “Bà ngoại rút ống thở cháu sơ sinh!” đăng trên mạng xã hội. Theo đó, nhóm Giang Kim Cúc và các cộng sự bị xử phạt hành chính với mức phạt là 10 triệu đồng. Vụ việc “Bà ngoại rút ống thở cháu sơ sinh!” hoàn toàn không có thật. Theo thông tin từ bệnh viện, khi nhập viện, cơ thể bé tím tái, đã ngưng tim. Các bác sĩ đã tích cực, tập trung hồi sức cấp cứu cho cháu bé nhưng không cứu được. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/9, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc bé trai 10 tuổi bị điện giật dẫn đến tử vong trong giờ học online. Cụ thể, khoảng hơn 7h cùng ngày, bé trai D. (SN 2011, trú tại phường Hạ Đình) cùng em gái ở nhà sử dụng máy tính để học online. Tuy nhiên, D. đã bất ngờ lấy que lấy ráy tai chọc vào lỗ giắc cắm điện và bị điện giật, tử vong. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc có 2 anh em D. ở nhà. (XEM CHI TIẾT)