Bản tin 8H: Người bán hàng rong đốt xe khi bị nhắc nhở

Ngày 28/4, UBND phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang phối hợp với công an cùng cấp lập hồ sơ, xử lý người đàn ông có hành vi chống đối, đốt xe ba gác tự chế. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, tổ trật tự đô thị UBND phường Hiệp Thành phát hiện người đàn ông chạy xe ba gác tự chế bán rau củ tại khu vực đường Trần Quang Cơ, đoạn qua khu phố 4 (phường Hiệp Thành) nên nhắc nhở. Trong lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, người này đã tự châm lửa đốt chiếc xe ba gác rồi bỏ chạy. Vụ việc khiến phương tiện bán hàng rong bị thiêu rụi. Sau đó, người đàn ông đã được đưa về trụ sở Công an phường Hiệp Thành lập hồ sơ xử lý.

Chỉ huy Phòng Hướng dẫn, Đăng ký và Kiểm định phương tiện (Cục CSGT) cho biết, hệ thống đăng ký xe trên cả nước đang được chỉnh sửa theo Thông tư 15/2022 và sẵn sàng hoạt động theo mẫu mới từ ngày 21/5 - khi thông tư này có hiệu lực. Trong Thông tư 15 có hiệu lực từ 21/5, Bộ Công an sửa phần tiếng Anh của mục "số chỗ ngồi" trên đăng ký ôtô thành “number of seats”. Trước đó, theo Thông tư 58, phần tiếng Anh của mục "số chỗ ngồi" trên đăng ký ôtô được dùng là “sit”. Chỉ huy Phòng Hướng dẫn, Đăng ký và Kiểm định phương tiện (Cục CSGT) cho hay trong trường hợp chỉnh sửa, những đăng ký xe đã được cấp trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 30/4 đến ngày 1/5, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Từ gần sáng 1/5 đến ngày 2/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C.

Trưa 28/4, trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, xe tải do tài xế L.A.L. (SN 1987, trú TP Vinh) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc đã xảy ra va chạm với ôtô con chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến nam tài xế xe con (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ, một phụ nữ nguy kịch và 2 cháu nhỏ bị thương. Tại hiện trường xe ôtô con bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi trên đường; xe tải bị hư hỏng phần đầu. Theo thông tin ban đầu, 4 nạn nhân là thành viên trong một gia đình quê ở tỉnh Phú Thọ đang đi du lịch, không may xe bị nổ lốp.

Ngày 28/4, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.116 ca nhiễm mới (giảm 888 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố, có 5.862 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.638.632 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 79.171 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.242.303 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 3 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.037 ca.

Ngày 28/4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao Động. Theo đó, chương trình bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực đường Hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). Do đó, từ 18h30 đến 21h30 ngày 30/4 (thứ Bảy), Sở GTVT cấm các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng).