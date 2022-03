Bản tin 8H: Một xã yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết, phát phiếu đi chợ

Ngày 16/3, ông Nguyễn Trường Hậu, Chủ tịch UBND xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã ký văn bản thông qua việc thay đổi cấp độ dịch và một số quy định phòng, chống COVID-19. Đáng chú ý, xã này yêu cầu ngừng tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, ngừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu...; đồng thời thông báo sẽ cấp phát phiếu đi chợ cho người dân 3 lần/tuần. Văn bản này gây hoang mang dư luận và bị đánh giá là cứng nhắc, chưa phù hợp với tình hình dịch COVID-19 hiện tại. Chiều 17/3, lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sẽ liên hệ, trao đổi với huyện Vũng Liêm xử lý linh hoạt hơn.

Hai văn bản do chính quyền xã Trung Ngãi ban hành để phòng, chống dịch khiến người dân bức xúc. Ảnh: DT

Chiều ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho đồng chí Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022. Thời gian là 5 năm. Đồng chí Thắng có trình độ Cử nhân Đông phương học, cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, đồng chí Thắng từng giữ các chức vụ Quyền Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, Phó trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM (từ tháng 1/2019).

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa có văn bản về việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng thu phí không dừng ETC đối với các trạm thu phí tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, dự kiến từ 0h ngày 5/5/2022, công ty sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như: Thu phí một dừng (MTC) và thu phí bằng thẻ trả trước - Touch and Go (TNG) trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chỉ có các phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và đảm bảo số dư trong tài khoản mới lưu thông được qua các trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19, đến cuối ngày 17/3, Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã huy động được 8.950,42 tỷ đồng; trong đó, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 62,3 tỷ đồng. Ban quản lý Quỹ cho biết, đã có 601.401 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, trong đó chi mua vắc xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin 4,6 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.278,22 tỷ đồng.

Chiều 17/3, ông Võ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - xác nhận, đơn vị đã có công văn hỏa tốc gửi các trạm y tế xã, phường chấn chỉnh công tác xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Theo đó, TTYT chỉ đạo các trạm y tế tuyệt đối không được tự ý bán kit xét nghiệm và không thu tiền công khi test xét nghiệm kể cả các vật tư tiêu hao phòng chống dịch. Trước đó, Trạm y tế xã Cư Êbur bị người dân phản ánh thu phí test nhanh COVID-19 với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/lượt test. Nếu mua que test ở ngoài, trạm lấy phí 10.000 đồng/lần test.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 16/3 đến 18h ngày 17/3, thành phố ghi nhận 25.311 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp số ca mắc mới trong ngày tại Hà Nội giảm. Bệnh nhân phân bổ tại 499 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (1.487); Hà Đông (1.424); Thanh Trì (1.289); Đống Đa (1.281); Sóc Sơn (1.174)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 917.630 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội tính đến nay là 1.173 ca.

Ngày 17/3, Bộ Y tế ghi nhận 178.112 ca nhiễm COVID-19 mới với 3 ca nhập cảnh và 178.109 trường hợp trong nước (giảm 2.443 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân mới được ghi nhận có 124.725 ca cộng đồng. Trong ngày, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hải Dương đăng ký bổ sung hơn 180.000 F0. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 7.174.423 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 135.683 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 3.685.988 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 76 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.683 ca. (XEM CHI TIẾT)