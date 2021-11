Bản tin 8H: Miễn phí 15 ngày đầu cho khách đi tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Mới đây, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, sau khi tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ triển khai tiếp nhận và cho tàu chạy ngay. Trong 15 ngày đầu hoạt động, tất cả hành khách được miễn phí giá vé. Được biết, hành khách có thể lựa chọn vé tháng, vé ngày và vé lượt. Vé lượt có giá là 7.000 đồng (di chuyển qua một ga) và tăng thêm 600 đồng cho mỗi km tiếp theo. Vé ngày có giá 30.000 đồng. Giá vé tháng đối với khách phổ thông là 200.000 đồng. Học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp được giảm 50%, còn 100.000 đồng.

Hành khách sẽ được phục vụ miễn phí 15 ngày đầu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoạt động. Ảnh: CP

Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương thông báo từ ngày 1/11, giá gas Pacific Petro, City Petro, Vimexco Gas tăng 17.000 đồng/bình loại 12 kg và tăng 64.500 đồng/bình loại 45 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tối đa 501.000 đồng/bình 12 kg, 536.000 đồng bình nhựa VIP/12kg và 1.877.500 đồng/bình 45 kg. Tương tự, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng thông tin từ ngày 1/11 giá gas tăng 17.000 đồng/bình 12 kg. Với mức giá này, giá bán lẻ gas tối đa đến người tiêu dùng là 478.500 đồng/bình 12kg.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm. Ở Trung Bộ sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội có lúc có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tối 31/10, tại Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 61,08 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 202.874 người của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (XEM CHI TIẾT)

Tối 31/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.519 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 5.504 trường hợp trong nước (tăng 280 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố, có 2.327 ca trong cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.589 ca/ngày. Trong ngày có 1.998 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 820.334 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 921.122 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/10, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố ghi nhận 49 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca ở cộng đồng, 29 trường hợp ở khu cách ly và 8 trường hợp ở khu phong tỏa. Các ca bệnh phân bố tại quận Hà Đông (17 ca), huyện Quốc Oai (9 ca), quận Hoàng Mai (7 ca), quận Nam Từ Liêm (4 ca), quận Long Biên (3 ca), huyện Mê Linh (3 ca), huyện Ứng Hòa (2 ca), quận Đống Đa (2 ca), huyện Hoài Đức (1 ca) và quận Bắc Từ Liêm (1 ca). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/10, Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đề xuất hủy gói thầu “Mua sắm hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền một bình diện cao cấp năm 2021” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với giá trúng thầu 28,9 tỷ đồng. Trước đó, tháng 9/2021, ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc BVĐK tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu trên cho Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (trụ sở Hà Nội). Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT, trong hồ sơ trình phê duyệt dự toán lại chưa có báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty cổ phần giám định và thẩm định giá EXIMVAS kèm chứng thư. (XEM CHI TIẾT)