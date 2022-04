Bản tin 8H: Mạo danh Bí thư Hải Phòng, nhắn tin mượn hàng trăm triệu đồng

Chiều 8/4, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà cho biết, tin nhắn tự nhận là Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang, yêu cầu hồi âm lại là tin nhắn mạo danh với ý đồ xấu. Ngày 7-8/4, nhiều nhà báo và người dân ở Hải Phòng nhận được tin nhắn từ các số điện thoại +845648057.., +845648058.. với nội dung như trên, còn nêu đích danh họ tên người nhận. Nếu ai đó hồi âm, người nhắn tin liền ngỏ ý mượn số tiền lên đến vài trăm triệu đồng để xử lý công việc gấp, rồi gửi số tài khoản ngân hàng 1903830797.... của V.K.H. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị mọi người cảnh giác, đồng thời báo cho cơ quan chức năng nếu gặp phải tình huống trên.

Tin nhắn mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang mượn tiền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng, sương mù vào sáng sớm từ ngày 9 đến 11/4. Trong 3 ngày nghỉ lễ dịp giỗ Tổ, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 31 độ C, oi nóng ban ngày. Đến đêm, nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 18-20 độ C, trời lạnh. Từ chiều tối 11/4, Tây Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Đến ngày 15/4, một đợt gió mùa có thể tràn xuống khiến Bắc Bộ trở lạnh. Trung Bộ tiếp diễn thời tiết nắng ráo, ít mưa từ ngày 9 đến 13/4. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông cục bộ về chiều tối liên tục trong các ngày 9-14/4. Ban ngày, nhiệt độ khu vực ở ngưỡng cao nhất 31-34 độ C.

Chiều 8/4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Tổng công ty. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân thôi kiêm chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Chủ tịch Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn từ ngày 24/3/2022. Ông Toàn sinh năm 1974, quê Thái Bình, trình độ Thạc sĩ Kinh tế vận tải biển. Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn từ tháng 9/2018 đến nay.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 7/4 đến 18h ngày 8/4 thành phố ghi nhận 2.897 ca mắc COVID-19 và có 1 ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 437 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (362); Thanh Trì (199); Hoàng Mai (184); Sóc Sơn (168); Gia Lâm (133)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.518.417 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.331 người.

Ngày 8/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 39.334 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 39.333 trường hợp trong nước (giảm 6.551 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 27.889 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 25.763 F0. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.135.789 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 60.609 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.455.675 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 35 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.768 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/4, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng các đơn vị Vụ Pháp luật, Vụ Xã hội và Vụ Dân nguyện. Các quyết định bổ nhiệm được trao gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thành, chuyên viên chính Vụ Xã hội, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội; Bà Lê Thị Phương Lan, chuyên viên cao cấp Vụ Pháp luật, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật; Ông Nguyễn Ngọc Quý, chuyên viên chính Vụ Dân nguyện, Thư ký Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/4, một nam sinh của Trường THCS Nguyễn Thái Bình - thuộc khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đã nhảy lầu trong giờ học. Cụ thể, vào 6h50 cùng ngày, em N.T.N. (SN 2010, ngụ khóm 1, thị trấn U Minh) là học sinh lớp 6 đã nhảy lầu tại trường. Vụ việc xảy ra làm em N. bị thương bên phần vai trái và cột sống. Gia đình đã chuyển em N. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Qua xác định ban đầu từ nhà trường, em N. có dấu hiệu của trầm cảm và hoang tưởng, đã nhiều lần đòi tự tử. (XEM CHI TIẾT)