Bản tin 8H: Thực hư 2 ô tô trùng biển số ‘nhân đôi lộc lá’

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh, làm rõ 2 chiếc xe ô tô đời mới có trùng biển số 22A-166.66.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào ngày 5/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một chiếc xe ô tô Toyota Corolla Cross (màu sơn trắng) và một chiếc xe ô tô Mitsubishi Outlander (màu sơn đen) cùng mang biển số 22A-166.66. Theo quan niệm của giới chơi xe, 166.66 có ý nghĩa là "sinh, lộc, lộc", tức nhân đôi lộc lá. Qua điều tra, công an xác định biển số trên là của xe đen, còn xe trắng có biển số 22A-166.76. Chủ xe Toyota đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh biển số thành 22A-166.66 rồi đăng tải trên tài khoản cá nhân để trêu đùa bạn bè. Hiện, chủ xe Toyota đã gỡ bỏ hình ảnh.

Chiều ngày 7/4, Công an xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) thông tin, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Dương Đình Phương (SN 1976, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bàn giao lại số tiền 470 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản của anh. Ngày 31/3, anh Phương nhận được 470 triệu đồng từ số tài khoản lạ nên đã đến công an xã trình báo. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ tài khoản chuyển nhầm số tiền 470 triệu đồng nói trên là của anh Nguyễn Đức Tiến (SN 1989, trú tại tỉnh Hưng Yên).

Ngày 7/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tính đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vắc xin lẫn nhau với 19 nước. Các nước bao gồm: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia. Dự kiến từ ngày 15/4 sẽ tiến hành cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 6/4 đến 18h ngày 7/4, thành phố ghi nhận 3.635 ca mắc COVID-19 và không có ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 386 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (327); Hoàng Mai (242); Nam Từ Liêm (204); Hà Đông (184)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.515.520 ca. Hiện toàn thành phố chỉ còn gần 159.000 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.330 người.

Ngày 7/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 45.886 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 45.884 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.240 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 33.715 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung 32.342 ca, Sở Y tế Gia Lai bổ sung 12.000 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.070.692 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 117.503 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.395.066 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 21 ca tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng, Thẩm phán TAND tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/4, tại cuộc họp báo về kết quả kinh tế xã hội quý 1/2022 do UBND TPHCM tổ chức, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế thành phố, cho biết, hai Công ty Cổ phần Dream Republic và Sheen Mega sẽ bị xử lý theo quy định do trễ thời gian thanh toán nghĩa vụ tài chính, với số tiền phạt khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Được biết, Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (rộng 6.446 m2), với số tiền 3.800 tỷ đồng; Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 3-8 (rộng 8.500 m2), với số tiền 4.000 tỷ đồng. Nhưng hai doanh nghiệp này vẫn chưa nộp tiền, còn có văn bản đề nghị phân kỳ làm 6 đợt để nộp tiền. (XEM CHI TIẾT)