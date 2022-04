Bản tin 8H: Nữ du khách chụp ảnh phản cảm ở Hội An xin lỗi, xóa bài đăng

TPO - Ngày 7/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh Nội địa phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức lễ bàn giao kinh sách, ấn phẩm tôn giáo để đưa vào sử dụng tại các trại giam thuộc Bộ Công an.