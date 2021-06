Bản tin 8H: Chính phủ mua lại 30 triệu liều vắc xin AZD1222 với giá phi lợi nhuận

Ngày 19/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC). Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca (AZ) sản xuất của Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam. Theo đó, chấp nhận mua 30 triệu liều vaccine AZD1222 của Công ty VNVC đã mua của AZ. Chấp nhận giá mua vaccine theo nguyên tắc phi lợi nhuận như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với công ty.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng áp thấp nóng phía Tây đang hoạt động mạnh và mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, khả năng ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến 40 độ C liên tục từ ngày 20-22/6. Ngày 20/6, nắng nóng gia tăng cường độ và xuất hiện trên diện rộng. Tại khu vực miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ cao nhất lên tới 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao kéo dài từ 10 giờ đến 19 giờ, độ ẩm thấp 40-55%, trong ngày ít khả năng xảy ra mưa dông. Hà Nội ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ C, nhiệt độ cao nhất 39-41 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Tối 19/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký Chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Theo chỉ thị này, TP.HCM dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động chợ tự phát. Người dân không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện (Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phải chịu trách nhiệm với UBND TP.HCM nếu vi phạm) và tuân thủ triệt để quy tắc 5K; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại nơi công cộng; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 20/6, Bộ Y tế cho biết có 78 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 76 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 11.289 ca ghi nhận trong nước và 1.689 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.719 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong: 64 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.054 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 172.990. (XEM CHI TIẾT)

Tối 19/6, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản khẩn về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để bảo đảm phòng chống dịch sau khi ghi nhận 24 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Theo đó, kể từ 12h ngày 20/6 cho đến khi có thông báo mới, thành phố tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn, uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ, dừng hoạt động tắm biển. (XEM CHI TIẾT)

Tối 19/6, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc liên quan đến trường hợp tử vong của ông H.T.P. (55 tuổi), sau khi chích vắc xin ngừa COVID-19. Ông P. (cán bộ của một công ty đóng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc) đến Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc tiêm vắc xin Astrazeneca ngừa COVID-19 vào chiều ngày 18/6. Đến 12h trưa 19/6, người nhà phát hiện ông P. nằm bất tỉnh, ngưng thở, sùi bọt mép. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng ông P. không qua khỏi. Qua báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc, trước, trong và sau khi tiêm vắc xin, ông P. không có bất cứ triệu chứng phản ứng lạ nào, có khả năng tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp. (XEM CHI TIẾT)