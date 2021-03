Ba đời tổng giám đốc VEAM làm 'bốc hơi' hàng trăm tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, năm 2015, bị can Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng giám đốc VEAM đã có quyết định cá nhân về chủ trương phát triển sản phẩm xe ô tô tay lái bên phải để xuất khẩu sang Srilanka mà không có nghị quyết của Hội đồng thành viên, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước.

Cụ thể, bị can Hà trực tiếp ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác của Trung Quốc, trực tiếp phê duyệt trái thẩm quyền tờ trình và ký lệnh chi, chuyển cho đối tác 400.000 USD không được Hội đồng thành viên VEAM phê duyệt là trái quy định pháp luật cũng như quy định của Tổng công ty. Số tiền này đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng cho VEAM.

Ngoài ra bị can Hà còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng.

Sai phạm xuyên 3 đời tổng giám đốc

Vẫn theo kết luận điều tra, từ năm 2007 đến năm 2013,VEAM đã 6 lần bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại VEAM (Vetranco) vay tiền tại các ngân hàng và cho công ty này vay tiền nhiều lần trái quy định để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa.

Tính đến ngày 31/12/2018, Vetranco không thanh toán được cho VEAM tổng số 216 tỷ đồng, gồm 4 khoản: gần 76 tỷ đồng do Veam bảo lãnh và cho vay trái quy định; 71,5 tỷ đồng mua hàng trả chậm; cho vay vốn kinh doanh hơn 60 tỷ đồng và khoản tiền do Veam cho Vetranco vay đầu tư ngắn hạn 8 tỷ đồng.

Ở khoản tiền 76 tỷ đồng cho vay và bảo lãnh vay trái quy định nêu trên, ông Nguyễn Thanh Giang, nguyên Tổng giám đốc VEAM đã ký 2 văn bản bảo lãnh 2 khoản vay của Vetranco với BIDV và VietinBank, tổng trị giá 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai khoản vay này không phát sinh bảo lãnh. Sau thời ông Giang, ông Lâm Chí Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc VEAM tiếp tục ký 5 văn bản bảo lãnh các khoản vay của Vetranco với tổng số tiền bảo lãnh lên tới 193 tỷ đồng.

Sau đó, do Vetranco không trả được các khoản vay nên VEAM buộc phải dùng nguồn tiền của chính Tổng công ty trả ngân hàng gần 76 tỷ đồng. CQĐT xác định, người phải chịu chính với số tiền thất thoát này là ông Lâm Chí Quang, còn ông Trần Ngọc Hà đóng vai trò đồng phạm.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại VEAM, Vetranco và một số doanh nghiệp liên quan”. Đồng thời, chuyển hồ sơ tới Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can: Trần Ngọc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc VEAM; Lâm Chí Quang, nguyên Tổng giám đốc cùng 6 bị can khác về tội danh trên.