Yêu cầu bệnh viện Đa khoa, CDC Bình Dương giải trình việc mượn kit test COVID

Tại công văn số 781, Sở Y tế Bình Dương yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương giải trình, thuyết minh nguyên nhân của việc mượn kit test các công ty.

Sở Y tế Bình Dương cũng đề nghị các đơn vị cam kết việc không nhận bất cứ khoản hoa hồng từ các công ty, doanh nghiệp trong việc thực hiện mua sắm, đấu thầu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Liên quan đến việc mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương cùng 3 thuộc cấp bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam.

Về kit test của Công ty Việt Á, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết, vào thời điểm mua dịch bệnh bùng phát mạnh nên "lấy bao nhiêu hết bấy nhiêu". Do đó, khi Bộ Công an khởi tố các bị can, kit test của Việt Á không còn.