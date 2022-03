Bắt nhóm đối tượng bán giấy ra viện, giấy xét nghiệm COVID - 19 giả cho công nhân

TPO - Chiều 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Tang vật của vụ án là cây mai vàng quý hiếm.

TPO - Ngày 21/3, Công an tỉnh Bắc Giang có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Vũ Hiệp trú ở thành phố Bắc Giang về tội “Giết người”.

TPO - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc người dân đổ xô mua xăng, dầu về tích trữ. Trước nguy cơ cháy nổ, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) khuyến cáo người dân chỉ mua với số lượng đủ dùng vì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với những hậu quả do hành vi tích trữ xăng dầu không đảm bảo an toàn gây ra.