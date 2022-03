Xót xa công trình văn hóa thể thao hàng chục tỷ thành nơi thả bò

Dự án Trung tâm VHTT Thuận An (giai đoạn 1) được Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt tháng 10/2012, với tổng mức đầu tư gần 21,5 tỷ đồng, chủ yếu do ngân sách tỉnh rót về. Năm 2013, công trình được khởi công, do Ban Đầu tư & Xây dựng huyện Phú Vang làm chủ đầu tư