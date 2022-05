Xanh mướt vườn rau trên đá ở đảo tiền tiêu

Một trong những ấn tượng khi chúng tôi đến Đảo Mắt trong chuyến "Hành trình thanh niên làm theo lời Bác" năm 2022 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Thành đoàn Vinh tổ chức là vườn rau thanh niên.