Vụ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng chuyển Công an Bình Dương thụ lý

TPO - Tối 4/10, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đến Công an tỉnh Bình Dương để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa có phản hồi về việc tiếp nhận đơn.