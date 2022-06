Từ nay đến cuối năm, có thể xuất hiện 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển

TPO - Thông tin trên được ông Lê Cảnh Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Bình Dương cung cấp tại buổi họp báo do UBND tỉnh này tổ chức.

Ngày 22/6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Cảnh Dần, cung cấp thông tin về tình hình thiên tai thời gian qua và dự báo những tháng còn lại của năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Cảnh Dần thông tin tại họp báo

Theo ông Dần, đầu năm đến nay, trên địa bàn xuất hiện nhiều cơn mưa lớn trên diện rộng kèm dông, lốc, sét đánh, có nơi mưa rất to (70 ÷120mm) tập trung trong thời gian ngắn, điển hình vào các ngày 28/3, 16/4, 29/4, 3 và 4/5 và 12/6 đã gây ngập, làm thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Cụ thể, thiên tai khiến 1 người chết do sét đánh ở phường Lái Thiêu, TP.Thuận An; làm tốc mái 8 căn nhà; Gãy đổ khoảng 2.000 cây cao su.

Mưa lớn gây ngập 70 ha đất vườn, ảnh hưởng sinh hoạt 200 hộ dân (Khu phố Thạnh lộc, phường An Thạnh, TP Thuận An); cây gãy đổ vào đường dây điện làm ảnh hưởng cấp điện trên địa bàn thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một. Ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng giao thông đi lại một số đoạn đường Quốc lộ 13 từ phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) đến cống qua đường Suối Cát. Ước giá trị thiệt hại về tài sản gần 1 tỷ đồng.

Ngành chức năng đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; đánh giá thiệt hại, thực hiện thủ tục hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Đường Quốc lộ 13 ở Bình Dương ngập nặng sau cơn mưa

Cũng theo ông Dần, nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương từ nay đến cuối năm 2022 có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông; trong đó, có khoảng 4 đến 6 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến đất liền.

Để chủ động trong công tác phòng tránh, ứng phó kịp thời và có hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai trong mùa mưa lũ, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương, chủ đầu tư các dự án cấp thoát nước, giao thông, thủy lợi,… đang thi công khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,84% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,35% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 133.300 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19,181 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12,792 tỷ USD giảm 5,8%; duy trì thặng dư thương mại gần 6,4 tỷ USD. Đầu tư trong nước đã thu hút 33.817 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (giảm 22,9% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài đã thu hút 2,522 tỷ USD tăng 91% so với cùng kỳ. Về đầu tư công, đến ngày 31/5/2022, tổng giá trị giải ngân 1.828 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch năm 2022 HĐND tỉnh giao (cùng kỳ giải ngân 1.632 tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch) và đạt 20,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.