TT-Huế: Lũ trái mùa bủa vây, bộ đội ra sức cứu lúa giúp dân

Theo Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh đưa vào gieo cấy hơn 28.000 ha lúa. Hiện có khoảng 3.500 ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng, ngậm sữa gặp mưa lớn, gió to gây ngập úng, đổ ngã làm ảnh hưởng đến năng suất, nguy cơ mất trắng rất cao.

Trong hai ngày 1 và 2/4, người dân cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, đơn vị thủy nông, đoàn viên thanh niên... đã tích cực be bờ, ngăn lũ, đấu úng cứu lúa.

Thượng tá Phan Thanh Tài - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, cho biết, do trời mưa to, nước ngập nhiều nơi, nên việc gia cố đắp đê ngăn lũ bằng bao cát gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng bộ đội phải huy động thêm đò máy của dân địa phương chuyển cát từ nơi khác ra ruộng đồng để đưa vào bao, sau đó đắp đê ngăn lũ.

Mưa tiếp tục kéo dài nên khả năng lũ còn dâng cao, việc cứu lúa và hoa màu bị ngập gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền huyện khuyến cáo người dân không tự phát ra đồng cứu lúa và hoa màu nhằm phòng tránh thiệt hại về người do thiên tai gây ra.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ ngày 1 đến 3/4 trên đất liền tỉnh TT-Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm 1 - 2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động. Nhiều giờ qua, một số nơi tại TT-Huế đã có lượng mưa từ 300-430mm như Tà Lương (huyện A Lưới), Khe Tre (huyện Nam Đông). Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, thông báo cho người dân chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, có các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị…