Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch TPHCM hứa không quan liêu, tham nhũng

Sáng 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 4).

Đơn vị bầu cử số 4 HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 có các ứng viên: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, ông Đỗ Hữu Cường - Chủ tịch UBND phường Đa Kao (quận 1); bác sĩ Quách Thanh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; bà Trương Thị Mai Hương - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; bà Hoàng Tố Nga - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1.

Các ứng viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm: Ông Đỗ Đức Hiển - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp); bà Nguyễn Thị Hiệp - Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM); ông Hứa Quốc Hưng - Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM và bà Trần Kim Yến - Bí thư Quận uỷ quận 1.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử sáng 12/5

Tại hội nghị, cử tri đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày tiểu sử tóm tắt và các ứng cử viên cũng đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trình bày chương trình hành động, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP HCM trong nhiệm kỳ tới, ông sẽ nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ và đóng góp Vào các hoạt động giám sát của HĐND TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong hứa sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp và nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

“Tôi hứa sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực, rèn luyện phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân; không quan liêu, tham nhũng và luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương; lấy lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân làm cơ sở cho mọi hành động của mình; luôn tận tụy, nhiệt tâm, tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển của thành phố” – ông Phong nói và cam kết không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, làm phương hại uy tín cá nhân, danh dự, truyền thống gia đình.

Chủ tịch UBND TPHCM cam kết nếu được bầu sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 6 vấn đề: (1) xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp; (2) phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; (3) nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội; (4) phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TPHCM phát triển bền vững; (5) đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke tự phát, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, đảm bảo an toàn thực phẩm; (6) giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trình bày chương trình hành động của mình và thay mặt các ứng viên trả lời các ý kiến của cử tri

Người đứng đầu chính quyền TPHCM chia sẻ trong nhiệm kỳ 2016-2021, ông nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của cử tri quận 1. Nhiều ý kiến của bà con cử tri đã giúp ông rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề của TPHCM và quận 1 nói riêng.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962, quê ở xã Tam Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), có học vị Tiến sĩ Kinh tế học; Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Cao cấp Lý luận Chính trị

Ông Nguyễn Thành Phong là Đại biểu Quốc hội khóa X, XI; Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 và là ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ năm 1981 đến tháng 6/1995: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường rồi làm Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông được kết nạp vào Đảng ngày 8/9/1988.

Từ tháng 6/1995 đến tháng 2/2003: Công tác tại Thành Đoàn TPHCM, giữ các chức vụ: ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên TPHCM; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN TPHCM; Bí thư Trung ương Đoàn (từ tháng 2/2002). Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

Từ tháng 2/2003 đến tháng 4/2004: ông Phong đi học ngoại ngữ ở Singapore và Úc.

Từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2006: ông là Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (tháng 7/2005).

Từ tháng 11/2006 đến tháng 1/2009: ông giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 2.

Từ tháng 1/2009 đến tháng 1/2015: ông công tác tại Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ các chức vụ: Phó Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (tháng 1/2011).

Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015: ông là ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM.

Từ tháng 12/2015 đến nay: ông là Phó Bí thư Thành ủy; Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thành Phong được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2014.