THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố đáp trả mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào Ukraine

TPO - Tổng thống Nga nhấn mạnh bất kỳ quốc gia nào có ý định can thiệp vào tình hình Ukraine hiện nay họ nên hiểu rằng họ sẽ tạo ra những mối đe dọa mang tính chiến lược không thể chấp nhận được đối với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi phát biểu trước các nhà lập pháp của nước này tại St Petersburg ngày 27/4 nhấn mạnh bất kỳ quốc gia nào có ý định can thiệp vào tình hình Ukraine hiện nay họ nên hiểu rằng họ sẽ tạo ra những mối đe dọa mang tính chiến lược không thể chấp nhận được đối với Nga. Tại cuộc họp trên, người đứng đầu nước Nga cũng tuyên bố sẽ đáp trả mọi nỗ lực nhằm cô lập nước này khi cho rằng đồng ruble, hệ thống ngân hàng, lĩnh vực vận tải và nền kinh tế nói chung đang phải chống lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Liên minh châu Âu thừa nhận biện pháp trừng phạt Nga không có tác dụng. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng Nga đã thành công trong việc chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, bày tỏ lấy làm tiếc về thực tế này. "Đến nay, chúng tôi thấy rằng Nga đang đối phó tốt với các lệnh trừng phạt", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói hôm 27/4, cho biết Warsaw sẽ làm việc, tăng cường thêm các biện pháp cấm vận mới nhằm thay đổi thực tế này.

Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/4 cho biết, Ba Lan và Bulgaria đã bắt đầu nhận khí đốt từ các nước láng giềng nhằm bù đắp cho việc bị Nga cắt nguồn cung, đồng thời tuyên bố châu Âu sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng 46 người thương vong ở Ai Cập. Các nguồn tin Ai Cập cho biết, 44 người bị thương và hai người thiệt mạng, hôm 27/4 trong một vụ lật xe buýt trên đường quốc tế mới ở Nam Sinai. Cơ quan An ninh Nam Sinai cho biết, trong số những người bị thương có 13 cảnh sát. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện quốc tế Sharm El-Sheikh cấp cứu. Văn phòng Công tố Ai Cập đã tiến điều tra sự việc.

Nga trả đũa Nhật Bản. Nga tuyên bố trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản để trả đũa động thái tương tự của đối phương. Hạn chót rời khỏi Nga đối với những người này là ngày 10/5. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Nhật Bản đang theo đuổi “con đường thù địch chống Nga một cách công khai”, thể hiện qua việc Tokyo có các “biện pháp chưa từng có tiền lệ trong quan hệ Nga - Nhật thời hiện đại”, cũng như “từ bỏ mối quan hệ mang tính xây dựng và hữu nghị với Nga”. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow để thông báo về quyết định trên.

WHO cảnh báo thế giới đang xem nhẹ lây nhiễm COVID-19. Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 604.000 ca mắc COVID-19 và 2.395 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 511 triệu ca, trong đó trên 6,25 triệu ca tử vong. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia duy trì giám sát các ca mắc COVID-19, cho rằng thế giới đang "xem nhẹ" cách thức virus lây lan do tỷ lệ xét nghiệm giảm.

Mỹ thông qua luật cho phép chuyển tài sản bị tịch thu cho Ukraine. Hạ viện Quốc hội Mỹ đã thông qua một sáng kiến ​​lập pháp liên quan đến việc chính quyền Mỹ tịch thu một số tài sản liên quan đến Liên bang Nga để bán chúng và cung cấp thêm hỗ trợ cho Kiev, bao gồm cả quân sự.

Nga và Mỹ trao đổi tù nhân giữa căng thẳng. Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc trao đổi tù nhân giữa hai nước diễn ra hôm nay (27/4) sau một thời gian dài đàm phán. Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/4 cho biết, ông Trevor Reed (quốc tịch Mỹ) bị kết án 9 năm tù ở Nga vào năm 2020 đã được trả tự do để đổi lấy phi công Nga Konstantin Yaroshenko, người đã thụ án 20 năm ở Mỹ kể từ năm 2010.