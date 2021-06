Sở Y tế Nghệ An đề nghị Công an điều tra việc “rò rỉ” kết quả xét nghiệm COVID-19

TPO - Sở Y tế Nghệ An vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An đề nghị điều tra việc tiết lộ thông tin về phòng chống dịch COVID-19.