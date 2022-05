Quảng Nam: Người dân liều mình bám lan can đi qua cầu

TPO - Một tuần qua, đường dẫn vào cầu khỉ bắc qua sông Đắk Mi trên đường ĐH5 (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị mưa lớn cuốn trôi. Đoạn đường 10 mét chỉ còn thành, lan can cầu, phía dưới là vực sâu hơn 15m. Nhiều người dân địa phương đã liều mình bám lan can để đi qua.

Nhiều ngày qua, người dân xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) mạo hiểm bám lan can cây cầu khỉ bắc qua sông Đắk Mi để qua bên kia đường. Đáng nói, mặt cầu chỉ rộng gần 30cm, lan can cao 60 cm, người dân ôm lan can, nhích từng chút để qua.

Có người còn cõng đồ, men theo mặt cầu nhỏ xíu và bám vào lan can để đi. Để qua đoạn đường 10 mét, người đi nhanh hết 30 giây, người đi chậm gần một phút. Mỗi ngày có hàng trăm người đi qua lan can cầu khỉ này.

Để đến xã Phước Lộc ngoài đường ĐH 5 thì còn có đường ĐH 2. Tuy nhiên đường ĐH 2 đi vòng xa hơn 10 km nên nhiều người muốn rút ngắn thời gian đành liều mình đi.

“Sợ lắm chứ, đi đến giữa nhìn xuống vực sâu thì run bắn tim, sợ rơi xuống vực”, chị Sương (trú xã Phước Lộc), vừa cõng hàng đi qua cầu cho hay.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 6/5, ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch xã Phước Lộc, cho biết đoạn đường dẫn bị sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2021 và được khắc phục. Tuy nhiên mới đây, trên địa bàn xảy ra đợt mưa lớn ngày 29/4 tiếp tục xảy ra sạt lở.

"Hiện chính quyền đã bố trí lực lượng cảnh báo người dân không đi qua bằng cách bám lên lan can cầu rất nguy hiểm. Đồng thời đang làm đường tạm phía dưới để người dân có thể qua lại, trước khi nhà thầu thi công hoàn tất dự án để đưa vào sử dụng”, ông Thoại nói.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn, cho biết đoạn đường dẫn cầu khỉ được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng kiên cố. Huyện đã hoàn chỉnh thủ tục với nhà thầu thi công. Do đợt mưa lớn vừa qua khiến tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.Địa phương đã yêu cầu làm đường tạm để người dân lưu thông.