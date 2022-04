Pháo hoa rực sáng trong đêm khai mạc du lịch Cửa Lò

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2022 nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Nghệ đến du khách trong nước và quốc tế; mở đầu cho “tuần lễ du lịch” với các đặc trưng riêng biệt của thị xã biển Cửa Lò.

Hàng vạn du khách tham gia Lễ khai mạc du lịch biển Cửa Lò năm 2022.

Sân khấu hoành tráng, chương trình văn nghệ đặc sắc trong Lễ khai mạc du lịch biển Cửa Lò năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh trống khai hội du lịch biển Cửa Lò 2022.

Về với Cửa Lò hôm nay, du khách sẽ nhận thấy diện mạo của một đô thị biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại với nhiều nhà nghỉ, khách sạn, có thể phục vụ cho trên 3 vạn du khách nghỉ, lưu trú mỗi ngày. Nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác…

Trong tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra Đảo Ngư – một điểm du lịch sinh thái, tâm linh đặc biệt giữa biển khơi. Cửa Lò cũng là điểm kết nối thuận lợi với các điểm du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước, thông qua con đường chiến lược ven biển, mà cầu Cửa Hội nối đôi bờ Sông Lam là điểm nhấn.

Màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút được thể hiện sau lễ khai mạc.

Du khách thích thú với màn pháo hoa.

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực khẳng định quyết tâm của Nghệ An cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch COVID – 19. Tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương. Thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần đưa quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Về với đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022, các đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Đặc biệt, các đại biểu và du khách cũng đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Màn bắn pháo hoa đã khép lại đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2022, để lại nhiều ấn tượng trong lòng hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Quảng trường Bình Minh lung linh huyền ảo về đêm.