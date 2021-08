Nhiều người bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng không triệu chứng, diễn biến xấu rất nhanh

Trao đổi với PV Tiền Phong, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng (phụ trách bệnh viện dã chiến khu ký túc xá phía tây TP) cho biết: Hiện có 815 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được thu dung chữa trị tại bệnh viện dã chiến và đang được theo dõi sức khỏe sát sao.

Chăm sóc, chữa trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viên dã chiến phía tây TP Đà Nẵng. Ảnh: N.V

Với sự chuẩn bị của ngành y tế TP, bệnh viện đang bảo đảm được việc thu dung, chữa trị kịp thời cho BN COVID-19 trên địa bàn, chưa xảy ra quá tải. Ngành y tế bố trí 220 nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo dõi, điều trị BN tại Bệnh viện dã chiến, tổ chức tập huấn, sẵn sàng nguồn nhân lực dự phòng để mở rộng quy mô tiếp nhận tối đa bệnh nhân được đưa về đây.

Tuy nhiên, bác sĩ Nhân lo ngại với biến thể chủng virut Delta có tỷ lệ 5% bệnh nhân trở nặng, sắp tới sẽ cần can thiệp y tế chuyên sâu và sẽ rất tốn nhiều nhân lực cho việc cấp cứu, chữa trị cho các bệnh nhân.

Hệ thống sang chiết khí Oxy phục vụ việc chữa trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Bác sĩ Nhân cho biết thêm, hiện Đà Nẵng đang phân tầng chữa trị COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, bệnh viện dã chiến là tầng 1 (thu dung điều trị ban đầu); tầng 2 (bệnh nhân có bệnh lý nền) là Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang và tầng 3 (bệnh nhân nguy kịch, nặng) là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Với việc phân tầng như vậy, ngành y tế bố trí nguồn lực phù hợp, kịp thời đánh giá nguy cơ, xác định nhu cầu điều trị phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Tuy nhiên, do chủng virut Detal khó lường nên việc phân tầng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện nay cũng phức tạp hơn. Bởi nhiều trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng nhưng vài ngày sau đã chuyến qua phân tầng 3.

“Cấp độ bệnh nhân diễn biến nhanh và có tỷ lệ tiên lượng nặng cao hơn so với trước đây. Do đó, nhân viên y tế phải luôn theo dõi sát tình hình sức khỏe BN để sớm can thiệp y khoa kịp thời cho các BN”, bác sĩ Nhân cho biết.

Lắp đặt trang thiết bị, mở rộng quy mô tại bệnh viện dã chiến phía tây TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Khu ký túc xá có 5 dãy nhà có khả năng chuyển đổi công năng với quy mô 1.700 giường bệnh. Đến nay, bệnh đã lắp đặt giường bệnh 2 dãy nhà và đang tiếp tục mở rộng qua dãy thứ 3 để đáp ứng nhu cầu chữa trị khi số ca mắc COVID-19.

Để nâng cao hiệu quả, bảo đảm công tác điều trị thông suốt, 3 đơn vị y tế tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất với nhau qua hệ thống trực tuyến.

Qua đó, giúp phân loại, hội chẩn kịp thời để đưa ra phác đồ điều trị sớm cho các bệnh nhân, tránh tình trạng chuyển bệnh nhân từ nhẹ thành nặng, từ trung bình thành nguy kịch.

TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8/2021 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn TP, “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Trong 7 ngày trên Đà Nẵng sẽ lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn thành phố.