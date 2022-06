Người phát hiện bất thường trong đề thi môn Sinh học nói gì sau quyết định khởi tố hình sự vụ án?

TPO - “Có thể mọi người không tin nhưng cảm giác từ khi nhận được tin đến giờ của tôi là không biết nên buồn hay vui”. Đó là chia sẻ của ông Đinh Đức Hiền, giáo viên hệ thống giáo dục HOCMAI trước thông tin Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ GD&ĐT”.

Ông Đinh Đức Hiền chính là người đã có tâm thư gửi Bộ GD&ĐT khi phát hiện đề thi môn Sinh học trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 có vấn đề.

Kết quả so sánh của ông Đinh Đức Hiền

Ông cho biết, ngay sau kì thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 diễn ra, đã nhận được phản ánh của một số đồng nghiệp và học sinh về hiện tượng giống nhau giữa đề thi môn Sinh và đề ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh ngay trước buổi thi chính thức 1 ngày, kèm theo đó là tài liệu đề và các video livestream trên facebook của thầy Nghệ.

Ông Đinh Đức Hiền

Ông Hiền đã tiến hành đối sánh sơ bộ các tài liệu của thầy Nghệ và đề thi chính thức, kết quả sự tương đồng đáng kinh ngạc tới 80% số câu hỏi.

Ngày 13/7/2021, ông Hiền đã gửi tâm thư đến email Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phản ánh vụ việc, mong muốn làm rõ sự trùng hợp này, tâm thư có đính kèm toàn bộ nội dung đối sánh, các tài liệu được sử dụng trong đối sánh. Cùng ngày, ông đã nhận được phản hồi của nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh về việc đã nắm được thông tin và đang cùng cơ quan chức năng xác minh.

Ngày 16/8/2021 ông Hiền đã gửi email đến Cục trưởng Mai Văn Trinh về việc đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nào về vụ việc từ Bộ. Cùng ngày ông nhận được email hồi đáp của Cục trưởng Mai Văn Trinh, trong email Cục trưởng cho biết công việc vẫn đang được tiến hành, khi có thông tin mới Bộ sẽ thông tin cho ông những thông tin cần thiết.

Ngày 22/9/2021 ông Hiền đã gửi đơn kiến nghị tới Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công An kiến nghị Cục trưởng xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khẩn trương làm rõ, yêu cầu Bộ GD&ĐT công khai trả lời trước công luận về vấn đề đã gửi đến Bộ, tuy nhiên ông không nhận được hồi âm nào từ Bộ Công An.

Ngày 9/11/2021, ông Hiền tiếp tục gửi email tới Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với mong muốn Bộ trưởng chỉ đạo làm rõ, nhanh chóng công bố vụ việc.

Ngày 11/11/2021 ông đã nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại của Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy trình bày sự việc với mong muốn sự việc sẽ được các Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trước phiên họp Quốc hội.

Ngày 16/11/2021 ông Đinh Đức Hiền nhận được email phản hồi từ Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong thư Bộ trưởng cho biết Bộ GD&ĐT đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đủ căn cứ xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 21/12/2021, ông Hiền cho biết có nhận được thông tin từ báo chí phản ánh về việc biên bản thẩm định của tổ chuyên gia về đề thi môn Sinh 2021, với nội dung khẳng định nhiều bất thường trong đề thi và việc luyện thi môn Sinh. Đáng chú ý, biên bản này đã có từ 9/8/2021.

Ngày 23/12/2021 Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng về vụ việc, khẳng định có sự bất thường trong Đề thi và việc luyện thi môn Sinh, sẽ xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định.

Ngày 5/1 vừa qua, ông Hiền nhận được email yêu cầu từ Cục phó Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT nhờ đối sánh lại tài liệu thầy Phan Khắc Nghệ với 4 mã đề duyệt chốt môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Sau đó ông đã tiến hành đối sánh theo các tiêu chí mà Cục Phó cục Quản lý chất lượng đưa ra, và gửi email trả lời.

Theo ông Đinh Đức Hiền, từ sau email ngày 16/11 của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ông không nhận được bất cứ email phản hồi nào khác các nội dung ông đã đưa ra từ Bộ GD&ĐT liên quan đến vụ việc.

Hôm qua, khi nhận được thông tin Bộ Công an có Quyết định khởi tố hai cá nhân liên quan đến đề thi môn Sinh học, ông Đinh Đức Hiền chia sẻ có thể mọi người không tin nhưng cảm giác từ khi nhận được tin đến giờ là không biết nên buồn hay vui, đúng hơn là buồn vui lẫn lộn, vui vì những nỗ lực đấu tranh của mình và các thầy cô đã có kết quả; vui vì niềm tin của mình vào pháp luật, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an chưa bao giờ tắt. Buồn vì dù sao đó cũng là chuyện đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục, điều không ai muốn, chính xác là đau lòng.

“Nhưng những người làm giáo dục đã dám nhìn thẳng vào sự thật còn tồn tại để sửa chữa nó, từ đó giáo dục nước nhà sẽ đi lên, và tôi tin sau sự việc này, niềm tin của nhân dân, của giáo viên, học sinh không hề giảm đi mà còn lớn hơn trước vì sự dũng cảm này của ngành Giáo dục. Điều tôi mong muốn là pháp luật xử đúng người, đúng tội, đem lại sự công bằng cho xã hội”, ông Đinh Đức Hiền nói.