Muôn kiểu bảo vệ vườn cau, ngăn 'cau tặc' ở Tây Nguyên

Công an huyện Cư M’gar khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác tội phạm, phát huy chức năng các nhóm zalo an ninh trong tổ dân phố, thôn, xã... kịp thời phát hiện những đối tượng nghi vấn, nhận dạng ban đầu; có biện pháp bảo vệ tài sản cho gia đình để kẻ xấu khó có cơ hội ra tay; khi bị mất trộm nên trình báo ngay với công an.