Một cây vàng không đủ mua cây đào đẹp nhất chợ hoa xuân Vạn Phúc

Hai ngày qua, thời tiết ấm áp trở lại khiến không khí tại chợ hoa xuân Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) tấp nập trở lại. Khách chơi xuân vì thế cũng trở nên đông đúc hơn, khiến người bán hàng thêm tự tin so với những ngày trước đó.

Cây đào thế được giới thiệu là đào tiến vua được kê ở vị trí giữa trục đường chính của chợ hoa Vạn Phúc. Chủ hàng cho biết, cây có giá bán 70 triệu đồng. Những cây nhỏ hơn, giá không dưới 30 triệu đồng/cây.

Đào thất thốn dày mắt nụ, khi nở có 7 cánh tròn dày, màu sắc đậm, tươi, là sản vật tiến vua thời xưa

Chủ cây cho biết, đào tiến vua là giống đào quý, hình dáng bên ngoài không bắt mắt như đào bích, đào phai. Tuy nhiên, khi nở, bông hoa 7 cánh xếp dày, màu đỏ đậm, to, tròn căng hơn so với loại bích đào Nhật Tân hay đào ta.

Điểm đặc biệt của đào thất thốn là mắt hòa xếp dày đặc, từ thân lên đến ngọn. Cây đào thất thốn bề ngoài nhìn như những cành khô, thế nhưng, khi đến độ mãn hoa, nụ ken dày và sát nhau rất đẹp.

Đào thất thốn được cho là rất khó chăm sóc. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ áp dụng kỹ thuật nên các nhà vườn nhân lên hàng loạt. Đào thất thốn cũng có thể ghép mắt vào thân cây đào ta, mặt hoa vẫn không thay đổi.

Ngoài cây đào thất thốn có giá bán hơn 1 cây vàng, chợ hoa xuân Vạn Phúc còn có cây mai vàng Bình Định bonsai giá bán trên 30 triệu đồng.

Cây mai nằm trên chiếc chậu gốm cổ Đồng Nai có kích thước khoảng 40cm, thân cành già chuyển sang màu đỏ au như đồng hun.

Những cây mai cổ, giá trị của cây chỉ những người am tường về cây cảnh mới đánh giá được.

So với những chậu mai có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần, chậu mai của anh Chử Văn Phong (quê Hoài Đức, Hà Nội) lấy về từ vùng mai vàng Bình Định dù nhỏ bé hơn nhưng có giá gấp nhiều lần.

Cây mai vàng Bình Định có giá 30 triệu đồng tại chợ hoa xuân Vạn Phúc

Anh Phong cho biết, những người sưu tầm cây cảnh nghệ thuật mới đánh giá được hết giá trị của cây. Do đó, giá của tác phẩm mai vàng này gấp 4 – 5 lần so với những cây khác, dù cùng loại cây và kích thước nhỏ hơn.

Anh Phong cho hay, hai hôm gần đây, lượng khách tới chợ hoa xuân đã đông hơn nhiều so với mấy ngày trước đó. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, người bán hàng hoa cây cảnh ít hơn so với chợ hoa xuân 2021, do đó, giá bán cây mấy ngày gần đây nhỉnh hơn so với những ngày khai chợ.

