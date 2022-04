Mãn nhãn với những màn bay lượn trên Phụng Hoàng Sơn

Phụng Hoàng Sơn còn gọi là núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có độ cao hơn 300m so với mực nước biển. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, địa hình núi giữa đồng bằng đặc trưng; do đó, Tri Tôn được xem là nơi lí tưởng để làm đường băng cất cánh - Ảnh: Kim Hà.