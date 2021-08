Loạt lãnh đạo phường tại Nghệ An bị kỷ luật vì ca nhiễm COVID-19 cộng đồng

TPO - Liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường ở Nghệ An đã bị tạm đình chỉ công tác.

Kết quả điều tra dịch tễ bước đầu cho thấy, ngày 4/8 bệnh nhân V.T.Q một mình chạy xe 7 chỗ từ phường Quỳnh Thiện vào Đồng Nai để đón 3 người đưa về huyện Con Cuông và Anh Sơn.

Ngày 8/8, bệnh nhân về đến nhà riêng tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai nhưng không khai báo y tế mà tiếp tục đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh.

Trưa 10/8, khi có thông tin về ca nhiễm COVID-19 tại Con Cuông, bệnh nhân này mới lên trạm y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, chiều 11/8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca F0 trong cộng đồng này, CDC Nghệ An bước đầu đã truy vết được gần 30 F1, 195 F2 nằm rải rác tại các địa phương là huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai và Tp Vinh.

Nhận định ban đầu của Cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai và các ngành liên quan, bệnh nhân V.T.Q đã cố tình không khai báo tất cả lịch trình đi lại từ Đồng Nai về Nghệ An, nên việc khoanh vùng, truy vết gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng trên diện rộng nằm ở mức rất cao.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An làm việc tại thị xã Hoàng Mai

Trước lịch trình đi lại dày đặc, trải rộng trên nhiều địa bàn, hơn nữa đối tượng tiếp xúc trực tiếp nhiều, nguy cơ lây nhiễm cao, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu thị xã Hoàng Mai tiếp tục chỉ đạo lực lượng truy vết nhanh các F1, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ, nhanh chóng khoanh vùng, khống chế, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước mắt, khẩn trương bố trí và tiến hành cách ly tập trung ngay các trường hợp có nguy cơ cao, tiếp xúc gần, đồng thời truy vết, xét nghiệm, bằng mọi biện pháp cách ly nhanh các F0 ra khỏi cộng đồng.

Đồng thời, lựa chọn phương án phù hợp để giãn cách khối Thịnh Mỹ và phường Quỳnh Thiện để chống dịch hiệu quả. Ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Công an thị xã Hoàng Mai căn cứ kết quả điều tra, nếu đủ điều kiện thực hiện ngay khởi tố vụ án, bị can một cách sớm nhất; Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện; Công an thị xã Hoàng Mai thực hiện tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện, làm rõ trách nhiệm nắm bắt biến động dân cư.