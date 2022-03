Không khí lạnh tràn về, miền Bắc lại chìm trong mưa rét

TPO - Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ngoài ra, ở vùng núi phía Bắc, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.