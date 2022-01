Khởi tố, bắt giam nhóm cán bộ 'thổi giá' thiết bị giáo dục gấp 3 đến 5 lần

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 5 bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.