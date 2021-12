Hướng dẫn mới về tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 8/9, Bộ Y tế thông tin Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vắc xin khác.

Nếu tiêm mũi 1 bằng vắc xin do Astrazeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất; nếu mũi 1 tiêm vắc xin do Moderna sản xuất thì mũi 2 có thể tiêm vắc xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng nêu trên, để sử dụng vắc xin hợp lí, an toàn và hiệu quả vắc xin do Moderna sản xuất, Bộ Y tế hướng dẫn như sau: Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó. Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin do Pfizer hoặc Astrazeneca sản xuất. Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vắc xin do Pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư hỗ trợ, hướng dẫn thực hành tiêm chủng và giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng khi triển khai tiêm chủng phối hợp các loại vắc xin phòng COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vắc xin được cung ứng và đối tượng tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng lịch đảm bảo diện bao phủ đồng thời thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng để tạo sự đồng thuận cao.

Đối với các Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vắc xin được cung ứng và đối tượng tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng lịch.

Nên tiêm vắc xin sau 6-8 tháng khỏi bệnh

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn để triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Để bảo vệ nhóm trẻ nhỏ hơn phòng COVID-19, Bộ Y tế đang xem xét kế hoạch bao gồm lựa chọn vắc xin theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, nhà sản xuất, đồng thời các đơn vị liên quan sẽ xem xét theo quy định hiện hành.

Tiếp theo Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể tiêm vắc xin cho đối tượng nhỏ tuổi này. Bà Hồng thông tin hiện nay chỉ có một số ít các quốc gia đang triển khai tiêm vắc xin cho nhóm trẻ nhỏ từ 5 - 11 tuổi. Ngay sau khi được Chính phủ, Bộ Y tế triển khai cho nhóm đối tượng nhỏ hơn thì ngành y tế, cán bộ y tế sẽ thông tin đến các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, bà Hồng cho biết, đến hiện nay Bộ Y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng thì cần tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Các nhóm đối tượng còn lại thì tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản. Lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vắc xin đã triển khai ở Việt Nam.

Việt Nam đã tiếp nhận hơn 160,7 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã phân bổ tổng số 154 triệu liều, còn khoảng 6,7 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc xin.

TS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho hay: “Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lứa tuổi 5 - 11 và 12 - 17 là cần thiết vì giúp phòng bệnh cho các em và đưa trẻ em sớm trở lại trường học, phù hợp với quan điểm xã hội học trong tình hình hiện nay.

Nghiên cứu vắc xin được thực hiện trên nhiều đối tượng, nhiều quốc gia vì vậy việc triển khai tiêm phòng vắc xin cho nhóm trẻ em là hoàn toàn có cơ sở”. Theo TS Tùng, những người (bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vắc xin) nếu đã nhiễm COVID-19 vẫn nên tiêm vắc xin COVID-19 sau 6 - 8 tháng. Các nghiên cứu cho thấy sau tiêm vắc xin cho các đối tượng này thì kháng thể trong cơ thể có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại COVID-19.