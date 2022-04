Hoàng Yến Chibi, Phương Thanh, Phương Mỹ Chi phiêu bồng trong đêm 'chuyển thể văn học'

Ca sĩ Ái Phương hát lại ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đây cũng là một tác phẩm ăn khách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim. Cô cũng khiến nhiều khán giả trẻ hào hứng khi trình bày nhạc phẩm "You are my everything" (OST Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt).