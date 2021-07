Hình ảnh đẹp chiến sĩ công an dầm mưa che chắn cho sĩ tử

Thời tiết Nghệ An có mưa lớn, lực lượng đoàn viên của Đoàn công an tỉnh Nghệ An tiếp ứng thí sinh từ khi xuống xe. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đoàn công an tỉnh Nghệ An đón thí sinh vào điểm thi.