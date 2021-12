Hải Dương yêu cầu làm rõ việc đấu thầu mua sắm thiết bị y tế

Chiều 22/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, vừa thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các sai phạm của một số cá nhân cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, đảm bảo duy trì hoạt động của CDC Hải Dương, không để ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch.

Thống nhất kiểm điểm năm 2021 đối với Sở Y tế về trách nhiệm quản lý của cơ quan chủ quản để xảy ra sai phạm tại CDC Hải Dương. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, tập thể lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan tới sai phạm của Giám đốc CDC tỉnh.

Giao UBND tỉnh báo cáo cụ thể về công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 từ 27/1-30/11/2021, hoàn thành trước 5/1/2022.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế củng cố hoạt động và kiện toàn chức danh Giám đốc CDC và phối hợp Sở Tài chính tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung mua sắm trang thiết bị, vật tư… đảm bảo kịp thời phòng chống dịch.

Trụ sở CDC Hải Dương (ảnh lớn) và chân dung bị can Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.

Trước đó, ngày 10/12, tổ công tác thuộc C03 – Bộ Công an khám xét khẩn cấp nhà ông Phạm Duy Tuyến, tại phố Nguyễn Thị Định, thuộc Khu đô thị phía Đông, thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Ngày 17/12, C03 - Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á), CDC tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Cty Việt Á, Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Bước đầu, C03 - Bộ Công an xác định, Cty Việt Á bán kit test COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng gần 30 tỷ đồng cho Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương. Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của bị can Phạm Duy Tuyến.