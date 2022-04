Hà Nội: Đảm bảo an toàn tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 - 12 tuổi

TPO - Thành phố Hà Nội sẽ tích cực làm việc với Bộ Y tế để sớm nhận được vắc xin COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và phân bổ đến các quận, huyện, thị xã; tập huấn cán bộ y tế để tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em; các quận, huyện, thị xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động tiêm chủng đối với người chưa tiêm chủng…

Sáng 14/4, Hà Nội họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, trong kỳ báo cáo (7-13/4/2022) Hà Nội ghi nhận 16.595 ca mắc, 3 trường hợp tử vong; trung bình ghi nhận 2.371 ca bệnh/ngày, giảm 65,9% so với kỳ báo cáo trước. Cộng dồn đến 18 giờ ngày 13/4/2022, Hà Nội đã ghi nhận 1.529.061 ca mắc, 1.391 trường hợp tử vong (0,09%).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: PV

Sở Y tế nhận định, trong nhiều tuần gần đây, thành phố ghi nhận tình hình dịch giảm nhanh cả ở số mắc, số chuyển nặng, số tử vong. Đây là thành quả của chiến lược phòng, chống dịch đúng đắn, công tác triển khai quyết liệt, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, phù hợp với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đến nay, thành phố đã tiêm được 18.138.265 mũi; trong đó tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 228.804 mũi; tổng số mũi nhắc lại đã tiêm 4.336.270 mũi. Ngoài ra, thành phố đã tiêm tại nhà được 23.342 cho các đối tượng nguy cơ cao không thể tới được các điểm tiêm chủng.

Hiện thành phố đang điều trị cho 140.290 bệnh nhân ở tầng 1; 402 người ở tầng 2; 76 người ở tầng 3.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa cho biết, kể từ ngày 13/4, toàn bộ 2.835 trường học với hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố đã trở lại trường học trực tiếp.

Trong đó, đối với cấp học mầm non có hơn 500 nghìn học sinh và 1.159 cơ sở giáo dục mầm non; hơn 2 nghìn nhóm lớp mầm non tư thục đã trở lại trường học.

Qua kiểm tra cho thấy, trong ngày đầu đón trẻ các trường mầm non đều bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tạo tâm lý thoải mái nhất để phụ huynh và học sinh đến trường vui vẻ.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định, trong những tuần gần đây, các ca bệnh giảm sâu, cơ bản đã vượt qua đỉnh dịch. Hiện các bệnh viện đã chủ động khống chế được bệnh nhân nặng. Thời gian tới, sẽ tiếp tục xuất hiện các ca bệnh, song dự báo ở mức độ nhẹ và được giám sát tại nhà.

Theo bà Hà, đến nay, tất cả các hoạt động đã được mở cửa trở lại (trừ hoạt động vũ trường); học sinh tất cả các cấp cũng đã trở lại trường học trực tiếp… Điều này khẳng định, Hà Nội đã thực hiện tốt "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành Y tế tiếp tục giải trình tự gen và giám sát các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của chủng Omicron (đa phần ở thể nhẹ). Triển khai tốt tiêm chủng mũi 3; tích cực làm việc với Bộ Y tế để sớm nhận được vắc xin tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và phân bổ đến các quận, huyện, thị xã; tập huấn cán bộ y tế để tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em; các quận, huyện, thị xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động tiêm chủng đối với người chưa tiêm chủng…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mà phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư, thành phố nhằm kiểm soát tình hình dịch, không để tăng số ca chuyển tầng và tử vong. Đồng thời, các địa phương cần duy trì hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo, các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà để không xảy ra các tình huống bất ngờ về dịch bệnh.

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình địa phương. Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành tiêm vắc xin mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân, trong đó chú trọng các đối tượng nguy cơ cao, mắc bệnh nền; chuẩn bị tốt công tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ĐT cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác phòng, chống dịch tại các trường học, trong đó phối hợp với Sở Y tế để thực hiện tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sự cố nào.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các nhà trường theo quy định của thành phố. Các quận, huyện, thị xã cần chủ động phương án “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch; rà soát và vận động các đối tượng nguy cơ cao tiêm chủng.