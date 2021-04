Đường sắt Cát Linh – Hà Đông 'hứa rồi để kéo dài mãi là không được'

Ngày 9/4, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý I/2021, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường sắt phối hợp với Công ty Metro Hà Nội xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại theo khuyến cáo của tư vấn, để việc đánh giá an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh-Hà Đông hoàn thành đúng kế hoạch.

Ông Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cấp chứng chỉ lái tàu cho các nhân viên lái tàu của Metro Hà Nội.

Trước kiến nghị trên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ đang phối hợp với UBND Hà Nội khẩn trương xử lý các hạng mục trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông theo khuyến cáo của đơn vị tư vấn độc lập về an toàn hệ thống.

"Chúng tôi đã thống nhất với Hà Nội là bàn giao dự án nhanh nhất để sớm có thể khai thác thương mại", ông Thể nói và cho biết, ngay chiều nay (9/4), Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục họp để cuối tháng 4 bàn giao vận hành thương mại tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Lưu ý các đơn vị liên quan "không để đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị ách tắc kéo dài và đảm bảo công tác vận hành an toàn sau khi bàn giao", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn đang ngày càng nhức nhối như ở Hà Nội nên cần phải sớm cải thiện hạ tầng giao thông.

“Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có gì vướng mắc mà ách tắc lâu thế, hứa rồi để kéo dài mãi là không được, cần xem xét vận hành thương mại sớm”, Phó thủ tướng yêu cầu

Ngoài ra, ông Trương Hòa Bình cũng lưu ý, tuyến đường vành đai 3 của Hà Nội bây giờ cũng tắc đường nghiêm trọng, phải tính toán xây dựng các tuyến vành đai khác để tạo không gian phát triển cho thành phố.

Như Tiền Phong đã phản ánh, để đánh giá an toàn hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải đã thuê liên danh tư vấn độc lập ACT (Pháp) kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống, gồm phần công trình và phần thiết bị. Từ khi tham gia đánh gia an toàn hệ thống tới nay, tư vấn này đã gửi Bộ Giao thông Vận tải 13 báo cáo đánh giá.

Báo cáo mới nhất gửi Bộ Giao thông Vận tải tháng 1 vừa qua, phần công trình đã đạt yêu cầu. Riêng phần thiết bị, tư vấn ACT đưa đưa ra 16 khuyến nghị cần hoàn chỉnh. Khi các khuyến nghị này được thực hiện (hoặc cam kết lộ trình thực hiện), tư vấn ACT mới cấp Chứng nhận an toàn hệ thống.

Chứng nhận này là điều kiện cuối cùng để Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu và trình Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận nghiệm thu, sau đó bàn giao chính thức cho Hà Nội khai thác thương mại.