Diễn viên Kiều My kể chuyện làm phim đúng tinh thần 5K giữa mùa dịch

TPO - Với một bộ phim về đề tài phòng chống dịch COVID-19 như "Ngày mai bình yên", nữ diễn viên Kiều My (vai Mai Khôi) cho biết cả đoàn phim luôn làm việc với tinh thần gấp rút, khẩn trương nhưng cũng không quên tuân thủ quy tắc "5K".

Cơ duyên nào khiến My đến với vai Mai Khôi trong bộ phim “Ngày mai bình yên”?

Kiều My từng tham gia nhiều bộ phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC) và tiếp tục nhận được lời mời tham gia Ngày mai bình yên. Thực ra, ban đầu My được mời tham gia vai Trà (chị gái của Mai Khôi - PV).

Tuy nhiên sau khi họp bàn, đoàn phim thấy My vẫn trẻ trung và có thể vào vai Mai Khôi tốt nên mọi người muốn mình và diễn viên Tố Uyên đổi vai cho nhau. Lúc đầu My hơi lưỡng lự vì bản thân mình đã quá tuổi của Mai Khôi nhiều, nhưng cả ekip đều cho rằng mình vẫn phù hợp nên My đã đồng ý.

Diễn viên Kiều My- gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình trên sóng VTV.

Kiều My vào vai Mai Khôi - con gái của ông Phát (NSND Trung Hiếu) và bà Trúc (Thúy Hà)

Phải quay phim giữa những ngày dịch bệnh căng thẳng, My có gặp khó khăn gì không?

Mình thường nói đùa là phim được thực hiện với "vận tốc ánh sáng", nghĩa là hôm nay nhận kịch bản, ngày mai đã có thể tiến hành quay luôn. Thời gian và quá trình quay phim cũng gấp rút và khó khăn, phức tạp trước tình hình dịch căng thẳng như hiện nay. Cả đoàn phim phải thực hiện nghiêm quy định 5K, hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ tập trung ở địa điểm quay phim.

My và mọi người rất sợ nếu có vấn đề gì thì không chỉ mình mà những người thân xung quanh, gia đình mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vì trách nhiệm công việc, cả đoàn vẫn cố gắng động viên nhau mỗi ngày, cố tạo những tiếng cười trong lúc làm việc để giải toả căng thẳng, làm sao để hoàn thành bộ phim tốt nhất và nhanh nhất để đem đến những giây phút giải trí cùng những thông điệp tích cực đến cho khán giả.

Nhân vật Mai Khôi của Kiều My là một cô gái tuổi teen năng động, có phần đỏng đảnh.

Nữ diễn viên tranh thủ tập thoại ở mọi lúc, mọi nơi.

Kiều My cảm thấy điều đặc biệt nhất khi tham gia một bộ phim tuyên truyền phòng chống dịch là gì?

Ngày mai bình yên là bộ phim để lại cho My rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc vì được thực hiện trong khoảng thời gian nhạy cảm, khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Thời gian quay phim là khoảng thời gian mà thời tiết rất nóng nực, điều hoà yếu, quạt trong lúc quay không được bật vì đây là phim thu tiếng trực tiếp. Thật sự diễn viên và ê-kip rất cực, có những phân đoạn My còn phải đắp chăn ngủ giữa thời tiết mùa hè, đó là những khoảnh khắc không thể nào quên.

Có những ngày nắng 39 - 40 độ, đoàn phim quay những cảnh trên sân thượng, không mái che từ 9h sáng đến 1h chiều, trong khi những cảnh đó ở kịch bản đều là những khoảng thời gian sáng sớm và chiều muộn.

Đoàn phim gấp rút làm việc giữa mùa dịch để phục vụ khán giả.

Bạn có suy nghĩ như thế nào về vai Mai Khôi mà mình đảm nhận trong phim?

Có lẽ Mai Khôi là nhân vật có tạo hình đặc biệt nhất trong những vai mà mình tham gia (cười). Vì bối cảnh của phim hầu hết là ở trong nhà, trong phòng riêng nên thời trang trong phim của Khôi phần lớn là pyjama.

Còn về tính cách, Mai Khôi là nhân vật đang ở độ tuổi mới lớn, được chiều chuộng, có cá tính mạnh, thậm chí là đôi khi có tư tưởng nổi loạn. Cô bé sống hướng ngoại, thích được tư do bay nhảy nhưng vì độ tuổi chưa cho phép và suy nghĩ của Khôi còn chưa chín chắn nên xảy ra nhiều mâu thuẫn với bố mẹ. Khi xem phim, khán giả sẽ chứng kiến nhiều pha Mai Khôi làm cho cả gia đình phải nhức đầu.

"Cô út" Mai Khôi nhiều lần khiến cả nhà phải "náo loạn".

Khán giả đã quen thuộc với hình tượng cô tiểu thư có chút đỏng đảnh, tinh nghịch mà Kiều My thường đảm nhận. Trong tương lai, bạn có muốn thử sức với 1 vai phản diện?

Kiều My rất muốn được thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, muốn được sống với nhiều tính cách, nhiều cuộc đời trên màn ảnh. Nếu dự án sau được lựa chọn, mình muốn được thử sức với vai phản diện, My nghĩ mình có thể đảm nhận tốt những vai diễn đó.

Giả sử nếu được đảm nhận một vai "tiểu tam", My chắc chắn sẽ đóng thật đạt, thật đáng ghét để mọi người đều có cái nhìn nghiêm khắc về kiểu nhân vật này.

Trở lại với đời thường, trong những ngày dịch bệnh, cuộc sống của Kiều My có thay đổi gì không? Bạn có bí quyết gì để luôn giữ tinh thần lạc quan trong khoảng thời gian này?

Trong thời gian dịch bệnh, ngoài những lúc đi quay, My dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thời gian trước, My cũng ít khi ở nhà vì tính chất công việc, vậy nên khi có thời gian ở nhà, My muốn được gần gũi trò chuyện và tham gia cách hoạt động cùng gia đình.

Hình ảnh đời thường năng động, rạng rỡ của nữ diễn viên sinh năm 1996.

Kiều My chăm chỉ tập thể dục để duy trì vóc dáng.

Ngoài ra những lúc ở nhà, My đều tập luyện thể thao để nâng cao sức khoẻ. Sức khoẻ chính là vốn quý nhất, không chỉ trong mùa dịch này mà còn đối với cả cuộc đời của mỗi người.

Vậy nên qua đây, My cũng muốn nhắn nhủ đến những độc giả của báo Tiền Phong, hãy luôn giữ nhịp sinh hoạt điều độ, duy trì tập luyện thể thao để sức khoẻ của chúng ta luôn được tốt, tinh thần luôn được thoải mái và cơ thể ngày càng dẻo dai.

Cảm ơn Kiều My về cuộc trò chuyện!