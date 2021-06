Đi tuần tra, hoảng hồn phát hiện bé gái 2 tuổi lạc giữa đường

Ngày 29/6, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Vào khoảng 19h30’ ngày 26/6, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An gồm Đại úy Nguyễn Anh Tuấn – Phó Đội trưởng, Đại úy Dư Văn Trí - cán bộ, Thượng úy Nguyễn Đình Đồng, cán bộ trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh khi đến Km 666+750m (thuộc xóm 1, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An) thì phát hiện một bé gái khoảng 2 tuổi đang đi lạc một mình ở giữa đường.

Hình ảnh tổ công tác CSGT phát hiện cháu bé đi lạc trong đêm

Thời điểm này trời tối, âm u, không có đèn đường, phương tiện đi lại nhiều rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ngay lúc đó tổ công tác đã bế cháu vào nơi an toàn.

Liên hệ với người dân gần đó thì biết cháu là con mẹ Hoàng Thị Quyên, ở xóm 1, Nghĩa Bình, Tân Kỳ. Tổ công tác cùng người dân đưa cháu về nhà. Được biết, cháu tên Hoàng Thị Trà My (SN 2020). Tại đây, chị Quyên cũng đã viết thư cảm ơn lực lượng CSGT.

Tổ công tác bàn giao cháu bé cho gia đình.

Theo gia đình, lý do cháu đi lạc ra đường mòn giữa đêm là vì thời điểm này người bố đang tắm trong nhà còn mẹ thì đi ra cửa hàng mua cám cho lợn. Cháu bé đã tự đi ra đường Hồ Chí Minh mà không ai hay biết, chỉ đến khi CSGT bế con vào nhà tìm bố mẹ, cả gia đình mới phát hoảng.