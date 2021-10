Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tuyến đầu 'vượt nắng, thắng mưa'

Nhằm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và người dân khó khăn trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), Đoàn thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 200 túi an sinh, vật tư y tế và các loại nhu yếu phẩm. Đây là nơi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng của tỉnh Đắk Lắk, có một số khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Đoàn thăm và tặng quà tại chốt kiểm soát

Nhân dịp này, Đoàn trao tặng một số nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Búk và huyện Krông Năng.

200 suất quà được gửi đến người dân khu vực phong tỏa thị xã Buôn Hồ

Theo anh Mai Đình Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Krông Búk, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, công an huyện đã phối hợp với các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cơ bản khắc phục được các vấn đề do dịch gây ra.

Đoàn trao tặng vật tư y tế cho công an huyện Krông Búk

"Tại các chốt có chút khó khăn nhưng anh em "vượt nắng, thắng mưa" hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ bình yên cho địa phương. Thời gian qua, các chốt nhận được sự quan tâm thăm hỏi, động viên tinh thần của các cấp và chính quyền địa phương. Người dân luôn hỗ trợ để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Tùng cho biết.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên công an tỉnh bốc hàng lên xe

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thông tin, thời gian qua Đoàn phát động phong trào xung kích tình nguyện, có hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên tăng cường tại các chốt chống dịch.

Rau và nhu yếu phẩm được xếp lên xe để tặng người dân khu phong tỏa

“Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa đảm bảo công tác an sinh. Đoàn công an tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; hỗ trợ nhân dân tại các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 16”, đồng chí Thanh Thủy nói.