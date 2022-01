Bảo mẫu ‘chúa sơn lâm’

Đầu tháng 8/2021, 7 cá thể hổ Đông Dương được chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều trị, chăm sóc. Đây là những cá thể hổ được Công an tỉnh Nghệ An giải cứu khỏi những tay buôn bán động vật hoang dã.