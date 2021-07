Bản tin 8H: Thanh niên trốn trong cốp xe con để qua chốt kiểm soát dịch

Chiều 12/7, ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết, vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn xử phạt hành chính đối với Nguyễn Vương N. (SN 1997) và Nguyễn Mạnh C. (SN 1996, cùng ngụ phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) số tiền 7,5 triệu đồng/người. Trước đó, vào lúc 12h20 ngày 11/7, N. điều khiển ôtô con chở theo bạn là C. nằm trong cốp xe để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn. Khi qua chốt này một đoạn, N. dừng xe để C. chui ra khỏi cốp liền bị lực lượng chức năng đến "bắt quả tang", lập biên bản vi phạm.

Tối 12/7, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Từ Lương cho biết, từ 0h ngày 9/7 đến 17h ngày 12/7, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức 7.305 cuộc kiểm tra với 643 đoàn kiểm tra. Các đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính 1.243 vụ với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Riêng từ 17h ngày 10/7 đến 17h ngày 12/7, các địa phương xử phạt gần 2,3 tỷ, gấp gần 4 lần so với 2 ngày đầu. Về tình hình giao thông, theo ông Trần Quang Lâm, Giám Đốc Sở GT-VT TP.HCM, những ngày giãn cách xã hội, TP.HCM giảm 70-80% xe lưu thông, đường sá ít người qua lại. Hiện TP.HCM có 322 chốt của các quận, huyện hình thành để phòng chống dịch.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, Bắc Bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối và đêm, kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại cuộc họp về dịch COVID-19 chiều 12/7, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, chỉ một ngày (từ 6h ngày 11/7 đến 6h ngày 12/7), HCDC ghi nhận 18 nhân viên y tế mắc COVID-19 khi làm việc. Trong 18 người thì 13 người ở Bệnh viện Quận 4, 1 nhân viên tại khu cách ly Học viện Chính trị KV II, 1 nhân viên y tế tại Bệnh viện quận 1, 3 nhân viên y tế tại Bệnh viện Hùng Vương. Theo ông Tâm, ngành y tế đang chịu áp lực rất lớn khi phải điều trị cho hơn 14.000 bệnh nhân COVID-19 và số ca mắc mới ngày càng tăng.

Sáng 13/7, Bộ Y tế cho biết có 466 ca mắc mới COVID-19 với 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 465 ca ghi nhận trong nước, trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (365), Long An (52), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Phú Yên (7), Tây Ninh (5), Hà Nội (1). Việt Nam có tổng cộng 30.724 ca ghi nhận trong nước và 1.941 ca nhập cảnh. Số ca tử vong là 125 ca. Số ca điều trị khỏi là 9.331 ca. Có thêm 15.901 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 12/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin phòng COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều ngày 12/7, Chánh thanh tra Sở TT- TT tỉnh Cà Mau ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với tài xế taxi H.M.G (SN 1990, ở xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, Cà Mau) vì cung cấp thông tin bịa đặt lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Hành vi của H.M.G là là giả phiếu kết quả xét nghiệm của mình, do Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ thực hiện, rồi tung lên mạng xã hội kèm thông tin “Cách ly ngay Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau, phong tỏa toàn tỉnh, quán cà phê trái phép đường Lê Đại Hành, khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc F1, báo cáo về UBND tỉnh chậm ngất vào sáng ngày 9/7”. (XEM CHI TIẾT)