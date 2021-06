Bản tin 8H: Tài xế taxi khóc nức nở vì sợ chở nhầm khách mắc COVID-19

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay lại đoạn livestream hôm 2/6 của một tài xế taxi Vinasun. Theo lời kể, tài xế taxi có chở một phụ nữ từ Bệnh viện quận 8 sang Bệnh viện Quân y 7A (TP.HCM). Người này bị sốt, nhưng không nói với tài xế, mãi đến khi dừng ở bệnh viện tài xế mới biết. Trong lúc ngồi đợi nữ hành khách lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tài xế taxi hoảng loạn bật khóc, mở điện thoại livestream. Nhiều người khi xem livestream đã để lại những bình luận an ủi và khuyên tài xế taxi bình tĩnh. Bà Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Tiếp thị Vinasun Taxi, cho biết, hiện tài xế đã ổn định và được cách ly theo quy định. Trong khi đó, vị khách nữ đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính.

Khoảng 1h sáng nay 5/6, hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở mua bán đồ điện số 812 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một ngôi nhà 3 tầng, đóng kín cửa, không có lối thoát hiểm, trong nhà chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 4 người trong nhà đều đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: anh B.P.T. (35 tuổi), chị B.T.T.T. (34 tuổi), cháu B.P.T. (7 tuổi) và cháu B.P.Đ. (4 tuổi). Chị T. đang mang thai 6 tháng tuổi.

Chiều tối 4/6, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép và một tài xế người Việt Nam. Vào 15h cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm CSGT Tuy Phong (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận) phát hiện chiếc xe có 6 người Trung Quốc không giấy tờ tùy thân trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình). Bước đầu, tài xế xe là Lê Tài Nguyên (42 tuổi, trú Thủ Đức, TP.HCM) khai chở thuê những người này từ tỉnh Kiên Giang ra Hà Nội, không rõ lai lịch của họ. Hiện 7 người trên đang cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế huyện Bắc Bình.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong chiều tối và đêm nay (5/6), Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm 6/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, đêm 6 và ngày 7/6 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng 6/2021.

Sáng 5/6, Bộ Y tế cho biết có 77 ca mắc mới COVID-19 (BN8288-8364), trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45 ca), Bắc Ninh (19 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (10 ca) và Hà Nam (1 ca). Đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 8.364 ca. Tính đến 6h ngày 5/6, Việt Nam có tổng cộng 6.819 ca ghi nhận trong nước và 1.545 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.249 ca. Số ca tử vong là 51 ca. Số ca điều trị khỏi là 3.242 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 176.875 người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 4/6, Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thông báo ca tử vong số 51 là BN3153, nam, 63 tuổi, có địa chỉ huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Cụ thể, bệnh nhân này bị viêm cột sống dính khớp hơn 10 năm, không điều trị, gù vẹo cột sống; bị sốt kéo dài suốt 2 tháng trước khi nhập viện ngày 28/4. Bệnh nhân được xét nghiệm và chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 7/5. Bệnh nhân tử vong sáng sớm ngày 4/6 với chẩn đoán tử vong sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân viêm cột sống dính khớp, gù vẹo cột sống. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 4/6, trong quá trình thi công nâng cấp tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Quảng Bình, đơn vị thi công phát hiện 1 quả bom trong lòng đất cách đường ray chỉ 1m. Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, sau khi phát hiện quả bom, hoạt động thi công đã tạm dừng lại. Theo đó, VNR cũng tạm phong tỏa đoạn đường sắt Kim Lũ - Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình) trên tuyến đường sắt Bắc – Nam để lực lượng Công binh tiến hành phá dỡ, di chuyển quả bom. Rạng sáng 5/6, quả bom được di chuyển khỏi hiện trường. Dự kiến, sáng mai tuyến đường sắt Bắc – Nam sẽ thông tuyến trở lại. (XEM CHI TIẾT)