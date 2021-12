Bản tin 8H: Sau giải độc đắc 214 tỷ đồng, tiếp tục có người trở thành tỷ phú Vietlott

Tối ngày 26/12 đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 828 của xổ số Mega 6/45 (Vietlott). Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là: 04-11-16-24-35-44. Tại kỳ quay thưởng này, giải Jackpot hơn 16,7 tỷ đã tìm được chủ nhân may mắn. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 23 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.166 giải nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 18.758 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng. Một ngày trước đó, trong kỳ quay thưởng thứ 664 của Xổ số Power 6/55, Vietlott tìm ra chủ nhân trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 214 tỷ đồng và 2 khách hàng trúng Jackpot 2 gần 2,7 tỷ đồng.

Bộ số may mắn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2193/QÐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Nội vụ (Thường trực); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Nội vụ. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo của một số bộ, ngành. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo...

Ngày 26/12, Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, xe khách BKS 36B-022.23 lưu thông hướng Nam – Bắc trên Quốc lộ 1, khi qua xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, bất ngờ bốc cháy. Tài xế lập tức dừng xe vào lề, gần 30 hành khách đang ngủ trên chiếc xe giường nằm hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Ngọn lửa thiêu rụi xe khách cùng đồ đạc, xe máy để dưới gầm. Rất may các hành khách đều an toàn. Được biết, chiếc xe khách bị cháy xuất phát từ TPHCM và đang trên hành trình chở hành khách về tỉnh Thanh Hóa ăn Tết. Những người này sau đó đã được hỗ trợ thức ăn và bố trí chuyến xe khác để tiếp tục hành trình.

Ảnh: NLĐ

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sáng 26/12, đơn vị đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều kíp tập trung tìm kiếm nạn nhân nghi nhảy cầu Bến Hướng (bắc qua sông Thương), đoạn thuộc phường Thọ Xương, TP Bắc Giang. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nghi là ông Đào Văn B. (SN 1974, phường Thọ Xương). Ông B. là lao động tự do, đã có vợ và hai con. Theo người nhà, ông B. đi khỏi nhà từ 13h ngày 25/12, sau đó không thấy về nhà. Một số người dân quanh khu vực có nhìn thấy ông B. ở trên cầu Bến Hướng, giữa cầu còn đôi dép được cho là của ông để lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa lớn. Ngày 27-28/12, miền Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Riêng khu vực núi cao có thể xuất hiện mức nhiệt 0 độ C, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Sáng 27/12, thời tiết Hà Nội chuyển rét kèm mưa nhỏ vài nơi. Lúc 4h, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được là 12 độ C.

Ngày 26/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới với 36 ca nhập cảnh và 15.182 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 9.635 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục là địa phương có nhiều ca mắc nhất 8 ngày liên tiếp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.651.673 ca nhiễm. Trong ngày có 18.556 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.248.240 trường hợp. Từ 17h30 ngày 25/12 đến 17h30 ngày 26/12 ghi nhận 207 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.214 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/12, Hà Nội ghi nhận 1.887 ca mắc COVID-19, trong đó có 794 trường hợp ở cộng đồng, 971 trường hợp trong nơi cách ly và 122 trường hợp tại khu phong toả. Các bệnh nhân phân bố tại 320 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 549 ca cộng đồng ghi nhận tại 250 xã phường thuộc 27/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (115 ca); Ba Đình (85 ca); Long Biên (75 ca); Gia Lâm (73 ca); Thanh Xuân (56 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 39.409 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)