Bản tin 8H: Quảng Trị rút lại văn bản đề nghị thu hồi lô vắc xin được gia hạn

Chiều 12/12, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị này đang làm văn bản xin rút lại văn bản đã gửi Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc không tiếp tục sử dụng lô vắc xin số 124001 của Comirnaty/Pfizer-BioTech. Ông Hùng cho biết, việc gia hạn hạn sử dụng của lô vắc xin khiến Sở Y tế tỉnh không yên tâm nên xin rút lại văn bản về việc thu hồi lại để chuyển đối tượng được tiêm vắc xin này là từ 18 tuổi trở lên. Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế bày tỏ lo ngại về tính pháp lý của lô vắc xin được gia hạn đến ngày 28/2/2022, nhưng trên bao bì sản phẩm của lô vắc xin ghi rõ hạn sử dụng là tháng 11/2021.

Ngày 12/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quân Y, Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur về việc tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất với những loại khác. Theo đó, từ tháng 3 đến ngày 11/12, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 131 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 có công nghệ sản xuất khác nhau. Bộ Y tế tiếp tục có hướng dẫn những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào, tốt nhất nên tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó. Tuy nhiên, trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, các đơn vị có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer hoặc Astrazeneca.

Tối 12/12, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết chính quyền địa phương vừa đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương có phương án cứu hộ 15 ngư dân lâm nạn ở Hoàng Sa. Theo bà Hương, khoảng 21h ngày 11/12, trên đường di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về đất liền, tàu cá QNg 96138 TS của ngư dân Lê Đình Việt (trú thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) không may bị hỏng máy, trôi tự do trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn. 15 ngư dân đi trên tàu cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được, nên đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm nay (13/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi có mưa nhỏ. Từ nay đến hết ngày 14/12, do kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 15 - 18 độ C. Riêng khu vực Hà Nội không mưa. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Ngày 12/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.638 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 14.621 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.483 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành, có 9.377 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.413.051 ca nhiễm. Trong ngày có 1.295 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.054.720 ca. Từ 17h30 ngày 11/12 đến 17h30 ngày 12/12 ghi nhận 228 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.839 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/12 Hà Nội ghi nhận 895 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 357 trường hợp ở cộng đồng, 472 trường hợp ở khu cách ly và 66 trường hợp trong khu phong tỏa. Đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Hà Nội. Theo Sở Y tế Hà Nội, 895 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 phân bố tại 237 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Hoàng Mai (160 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 18.448 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 6.902 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 11.546 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/12, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động xác nhận Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông T.H.P. (Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Trước đó, chị P.T.V.V. (SN 1995, chuyên viên VKSND thị xã Trảng Bàng) tố cáo, tối 19/10, khi đang uống bia tại trụ sở, ông T.H.P. gọi chị V. vào phòng để nhờ "bắt gió". Tại đây, ông P. có những cử chỉ thiếu chuẩn mực, đòi cho quan hệ tình dục. Chị V. ra sức chống cự, năn nỉ nhưng ông P. vẫn có hành vi cưỡng ép, khống chế chị V. Khi chị V. cắn lưỡi, ông P. mới bỏ ra. Đến ngày 31/10, chị V. gửi đơn tố cáo đến VKSND tỉnh Tây Ninh. (XEM CHI TIẾT)