Bản tin 8H: Kỷ luật 2 thượng tá công an

Ngày 7/1, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đã đề nghị Bộ Công an xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với 2 thượng tá là ông Lê Minh Ca, nguyên Trưởng phòng CSCĐ và Dương Hoài Việt, Phó phòng CSCĐ. Về mặt Đảng, ông Ca đã bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công an tỉnh Sóc Trăng kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Việt bị cấp trên kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Theo UBKT Công an Sóc Trăng, sai phạm của ông Việt liên quan đến việc sử dụng kinh phí trái quy định của Nhà nước. Khi đó, ông Ca còn làm Trưởng phòng CSCĐ nên phải chịu trách nhiệm liên quan đến người đứng đầu đơn vị xảy ra sai phạm.

Ông Lê Minh Ca, nguyên Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Zing

Hôm nay (8/1), theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh đến Hà Nội, chính thức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, từ 8 – 10/1/2022. Đây là lần đầu tiên ông Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Lào. Dự kiến trong ngày hôm nay 8/1, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước và Lễ phát động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/1), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Tây Bắc trưa chiều hửng nắng; trời vẫn rét về đêm và sáng. Miền Trung, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào vài nơi, không khí ẩm thấp; phía Bắc đêm lạnh. Trong khi đó, các tỉnh, thành ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 33 độ. Riêng thủ đô Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, mưa vài nơi, trời âm u. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 độ, cao nhất 24 độ.

Tối 7/1, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, dịch bệnh ở quy mô cấp thành phố của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2. Tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã, thành phố chỉ ghi nhận 8 địa phương có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam); 20 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 2 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh). Cụ thể, 8 địa phương "vùng cam" gồm 7 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy và huyện Gia Lâm. Tối 7/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 2.725 ca dương tính SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới với 24 ca nhập cảnh và 16.254 trường hợp trong nước tại 59 tỉnh, thành phố, có 11.423 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.859.841 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 14.633 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.479.048 ca. Từ 17h30 ngày 6/1 đến 17h30 ngày 7/1 ghi nhận 233 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.877 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/1, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vắc xin tiêm liều bổ sung cho những người đã tiêm 2 mũi Vero Cell. Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên sử dụng cùng loại vắc xin trong liệu trình tiêm chủng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật ngày 16/12/2021, có thể sử dụng vắc xin bất hoạt kết hợp với vắc xin khác. Do đó, vắc xin Vero Cell có thể sử dụng kết hợp với vắc xin véc tơ virus (vắc xin AstraZeneca) hoặc vắc xin mRNA (Pfizer/Moderna). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/1/2022, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số Power 6/55, kỳ quay số ngày 25/12/2021, với giá trị hơn 214 tỷ đồng. Người may mắn trúng thưởng là anh N.V.T, sống ở Hà Nội, đang làm tài xế xe công nghệ. Anh N.V.T chia sẻ, thường xuyên mua vé số Vietlott. Vé may mắn trúng thưởng được anh mua sau một chuyến xe trả khách gần điểm bán vé Vietlott. Sau khi nhận giải, anh N.V.T đã trích tổng cộng 1,5 tỷ đồng làm từ thiện. (XEM CHI TIẾT)