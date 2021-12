Bản tin 8H: Giải độc đắc 214 tỷ đồng của Vietlott ‘nổ’ đúng ngày Giáng sinh

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định 1 vé trúng giải độc đắc (Jackpot 1) trị giá 214,13 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 vào tối 25/12. Dãy số may mắn mang lại giải độc đắc nói trên là là 06 - 08 - 23 - 25 - 33 - 35. Ngoài ra, Vietlott đã tìm ra 2 vé số cùng trúng giải thưởng Jackpot 2, trị giá gần 2,7 tỷ đồng/giải. Cũng trong kỳ quay lần thứ 664 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 nói trên, ngoài 1 giải Jackpot 1 và 2 giải thưởng Jackpot 2, Vieltott còn tìm ra 20 giải nhất (mỗi giải trị giá 40 triệu đồng), 1.676 giải nhì (mỗi giải trị giá 500.000 đồng) và 35.622 giải ba (mỗi giải trị giá 50.000 đồng).

Kết quả kỳ quay lần thứ 664 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 vào tối 25/12.

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định 2200 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn này từ ngày 1/1/2022. Đại tá Tào Đức Thắng sinh ngày 15/7/1973, quê Thanh Hóa, trình độ Thạc sỹ Điện tử Viễn thông. Ông Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ tháng 8/2015 đến nay.

Chiều 25/12, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, sáng cùng ngày, khi làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác phát hiện ô tô màu đen hiệu Lexus LX570 Super Sport mang biển kiểm soát 30F-931... có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, CSGT phát hiện tài xế N.V.T. (42 tuổi, ở Cầu Giấy) không xuất trình được giấy tờ liên quan và chứng minh nguồn gốc của phương tiện. Qua xác minh, CSGT xác định biển số này trên hệ thống đăng ký phương tiện là của ô tô 5 chỗ hiệu Mazda. Tổ công tác CSGT đã bàn giao người và phương tiện về trụ sở Công an phường Mai Dịch tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ nay đến ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày 27/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Bộ trời chuyển rét, từ hôm nay đến 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ngày 25/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới với 27 ca nhập cảnh và 15.559 trường hợp trong nước tại 57 tỉnh, thành phố, có 8.077 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.636.455 ca nhiễm. Trong ngày có 14.423 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.229.684 trường hợp. Từ 17h30 ngày 24/12 đến 17h30 ngày 25/12 ghi nhận 241 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.007 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/12, Hà Nội ghi nhận 1.879 ca mắc COVID-19, trong đó có 549 trường hợp tại cộng đồng, 1.271 trường hợp tại khu cách ly và 58 trường hợp tại khu phong tỏa. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (207 ca); Đống Đa (166 ca); Long Biên (120 ca); Thanh Trì (108 ca); Thanh Xuân (104 ca); Đông Anh (96 ca); Hoàn Kiếm (93 ca). Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (60 ca); Thanh Xuân (51 ca); Đống Đa (48 ca); Thanh Trì (46 ca); Long Biên (37 ca); Tây Hồ (30 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 37.522 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)